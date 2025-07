Oberligist verstärkt sich doppelt kurz vor dem Saisonstart

Conor Güllmeister kommt aus Magdeburg

Mit Conor Güllmeister erhält die Defensive der Eintracht eine interessante Verstärkung. Der 19-jährige Abwehrspieler durchlief die U19 des 1. FC Magdeburg und bringt damit wertvolle Ausbildungserfahrung aus dem Nachwuchs eines Zweitligisten mit. Er wird beim RSV die Rückennummer 4 tragen und soll mittelfristig in der Abwehrkette Fuß fassen.

Simon Hauck wechselt aus Berlin

Auch das Mittelfeld bekommt Zuwachs: Simon Hauck kommt von der U19 des BFC Dynamo an die Heinrich-Zille-Straße. Der talentierte Mittelfeldspieler wird beim RSV Eintracht 1949 künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen. Hauck möchte nach seiner Entwicklung in Berlin nun die nächsten Schritte im Herrenbereich gehen.

Saisonauftakt gegen Budissa Bautzen

Die neuen Gesichter werden bereits am ersten Spieltag dabei sein. Am Samstag, den 2. August 2025, empfängt der RSV Eintracht 1949 den FSV Budissa Bautzen zum Auftakt in die Oberliga-Saison. Anstoß ist um 14 Uhr. Mit dem Heimspiel gegen einen erfahrenen Gegner startet die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze in die neue Spielzeit.

Frischer Wind für den Kader

Mit der Verpflichtung von Conor Güllmeister und Simon Hauck setzt der RSV bewusst auf junge, entwicklungsfähige Spieler mit solider Grundausbildung. Beide kommen mit Spielpraxis aus dem Juniorenbereich auf hohem Niveau und sollen nun an die Anforderungen der Oberliga herangeführt werden. Der Verein schafft damit die Basis für eine sportlich und personell nachhaltige Zukunft.