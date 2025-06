Oberligist verstärkt seine Defensive

Flexibel einsetzbar auf beiden Seiten

Marcel Javier Dußling bringt eine Eigenschaft mit: Flexibilität. Der technisch gut ausgebildete Außenverteidiger ist beidfüßig einsetzbar, wobei er bevorzugt mit dem linken Fuß agiert. Sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite der Abwehrkette kann er eingesetzt werden.

Ausbildung beim VfR Aalen

Seine fußballerische Entwicklung durchlief Dußling beim VfR Aalen. In der U19-Oberliga Baden-Württemberg sammelte er zuletzt wichtige Erfahrungen. Dort fiel er nicht nur durch seine defensive Stabilität auf, sondern auch durch seine Dynamik im Spiel nach vorn. Besonders hervorzuheben sind sein Stellungsspiel und seine Bereitschaft, sich aktiv ins Offensivspiel einzuschalten.

Ein Spieler mit Entwicklungspotenzial

Der Wechsel nach Bissingen bedeutet für Marcel Javier Dußling den nächsten Schritt auf seinem fußballerischen Weg. Beim FSV 08 erwartet ihn ein Umfeld, das jungen Spielern Chancen bietet, sich im Aktivenbereich zu beweisen. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen entwicklungsfähigen Spieler, der durch seine Lernbereitschaft und Einsatzfreude punkten kann. Gerade in der anspruchsvollen Oberliga ist das Potenzial, das Dußling mitbringt, eine wertvolle Grundlage.

Verstärkung für die Außenbahnen

Mit dem Zugang des jungen Verteidigers verfolgt der Verein das klare Ziel, die Kaderbreite und Qualität auf den Außenpositionen zu verbessern. Dußlings Tempo, sein technisches Können und seine defensive Grundstabilität sollen dem Team auf beiden Seiten zusätzliche Optionen eröffnen.

Perspektive und Integration im Team

Die Integration des Neuzugangs soll behutsam, aber zielstrebig erfolgen. Der Verein setzt dabei auf Kontinuität in der Entwicklung und will Marcel Javier Dußling sowohl sportlich als auch menschlich fördern. Die Verantwortlichen am Bruchwald trauen ihm zu, schon in seiner ersten Oberliga-Saison Akzente zu setzen und sich schnell im neuen Umfeld zurechtzufinden.