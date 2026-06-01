Oberligist verpflichtet Verteidiger vom Ligakonkurrenten Die TSG Backnang sichert sich die Dienste von Nick Hellmann, der von Türkspor Neckarsulm wechselt. von red · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Rosenberger

Die TSG Backnang hat nach dem gesicherten Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg die nächste Personalie für die kommende Saison geklärt. Mit Nick Hellmann wechselt ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler vom Ligakonkurrenten Türkspor Neckarsulm an die Etzwiese. Der 24-Jährige bringt Erfahrung, Ausbildung und Mentalität in die Backnanger Hintermannschaft ein, ab Sommer mit.

Hellmann kommt mit einer Vita, die für einen 24-Jährigen bemerkenswert breit ist. Ausgebildet wurde der Verteidiger in den Nachwuchsleistungszentren des VfB Stuttgart und des 1. FC Heidenheim. Über Stationen bei Bietigheim-Bissingen, Ilshofen, Türkspor Neckarsulm und dem VfR Heilbronn arbeitete er sich kontinuierlich in den Aktivenbereich hinein und sammelte inzwischen 192 dokumentierte Spiele, 30 Tore und sieben Assists. Besonders prägend waren seine Jahre im Unterland. Für den VfR Heilbronn kam Hellmann in zwei Landesliga-Spielzeiten auf 63 Einsätze, 16 Tore und sechs Vorlagen. Anschließend kehrte er zu Türkspor Neckarsulm zurück, wurde dort zum Stammspieler, schaffte mit dem Klub den Sprung in die Oberliga und absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 Partien, in denen ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.