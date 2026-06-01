Oberligist verpflichtet Verteidiger vom Ligakonkurrenten

Die TSG Backnang hat nach dem gesicherten Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg die nächste Personalie für die kommende Saison geklärt. Mit Nick Hellmann wechselt ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler vom Ligakonkurrenten Türkspor Neckarsulm an die Etzwiese. Der 24-Jährige bringt Erfahrung, Ausbildung und Mentalität in die Backnanger Hintermannschaft ein, ab Sommer mit.
Hellmann kommt mit einer Vita, die für einen 24-Jährigen bemerkenswert breit ist. Ausgebildet wurde der Verteidiger in den Nachwuchsleistungszentren des VfB Stuttgart und des 1. FC Heidenheim. Über Stationen bei Bietigheim-Bissingen, Ilshofen, Türkspor Neckarsulm und dem VfR Heilbronn arbeitete er sich kontinuierlich in den Aktivenbereich hinein und sammelte inzwischen 192 dokumentierte Spiele, 30 Tore und sieben Assists.
Besonders prägend waren seine Jahre im Unterland. Für den VfR Heilbronn kam Hellmann in zwei Landesliga-Spielzeiten auf 63 Einsätze, 16 Tore und sechs Vorlagen. Anschließend kehrte er zu Türkspor Neckarsulm zurück, wurde dort zum Stammspieler, schaffte mit dem Klub den Sprung in die Oberliga und absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 Partien, in denen ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.
Backnang bekommt damit einen Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden kann. Die sportliche Leitung um Marc Erdmann und Oguzhan Biyik hebt vor allem Mentalität, Stabilität und Flexibilität hervor. Hellmann selbst spricht von offenen und überzeugenden Gesprächen und möchte sich schnell einbringen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.
Für die TSG ist der Transfer auch ein Signal nach dem erfolgreichen Saisonendspurt. Der Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg ist gesichert, nun wird der Kader gezielt weiterentwickelt. Hellmann kennt die Liga, bringt Zweikampfhärte und Ausbildung mit und soll der Defensive an der Etzwiese zusätzliche Verlässlichkeit geben. Nach den direkten Duellen mit Türkspor Neckarsulm wussten die Backnanger Verantwortlichen bereits genau, welche Qualitäten der Neuzugang mitbringt. Gerade in einer Spielklasse, in der enge Ergebnisse und stabile Abläufe häufig über Punkte entscheiden, kann ein solcher Defensivspieler wertvoll werden. Für Hellmann ist es zugleich die nächste Gelegenheit, seine Rolle auf Oberliga-Niveau weiter zu festigen und Verantwortung zu übernehmen künftig dauerhaft.