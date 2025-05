Oberligist verpflichtet U19-Kapitän der Stuttgarter Kickers

VfR Aalen verpflichtet Muhadin Sulejmani

Der VfR Aalen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Muhadin Sulejmani, aktuell Kapitän der U19 der Stuttgarter Kickers wechselt zur neuen Saison auf die Ostalb. Der linke Verteidiger wurde u.a. in der Jugend der TSG Balingen und des VfB Stuttgart ausgebildet. In der laufenden Spielzeit kommt der 19-Jährige auf 21 Einsätze in der U19 Nachwuchsliga. Darüber hinaus hat er sieben Partien für die U17- und U19-Nationalmannschaft von Albanien bestritten.

„Wir freuen uns, dass wir mit Muhadin Sulejmani einen talentierten Nachwuchsspieler für unseren Verein gewinnen konnten. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und soll bei uns nun erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln, sodass wir gemeinsam an seiner Weiterentwicklung arbeiten können“, freut sich Marc Elser auf die Zusammenarbeit mit dem nächsten Neuzugang.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________