Oberligist verpflichtet Torwarttalent

Der Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat einen weiteren Schritt in der Kaderplanung für die Saison 2025/2026 unternommen. Vom TuS Ergenzingen wechselt Torhüter Leif Lochbrunner zu den Blau-Weißen. Der Nachwuchskeeper soll mittelfristig das Torwartteam verstärken und erhält die Chance, sich im Herrenbereich zu beweisen.

Neuzugang mit Perspektive

Mit der Verpflichtung von Leif Lochbrunner setzt der FSV 08 auf ein junges Talent mit viel Entwicklungspotenzial. Der Schlussmann war zuletzt in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg für den TuS Ergenzingen aktiv und absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 21 Einsätze: elf im Herbst und zehn in der Frühjahrsspielrunde. Dabei sammelte er wichtige Erfahrungen.