Oberligist verpflichtet Torhüter mit Regionalliga-Erfahrung

Der 23-Jährige wurde in der Jugend der Stuttgarter Kickers ausgebildet und wechselte vor der laufenden Saison zu Ligakonkurrent Calico Leinfelden-Echterdingen. Otto hat 22 Partien in der U17-Bundesliga Süd/Südwest bestritten und kam bisher in 38 Spielen in der Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz.

„Mit Maximilian Otto haben wir einen Torwart unter Vertrag genommen, der eine gute Ausbildung bei den Stuttgarter Kickers genossen hat und bereits Erfahrung in der Oberliga sammeln konnte. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit und sind uns sicher, dass unser Torwarttrainer Tobi Linse Maximilian in seiner Weiterentwicklung nach vorne bringen wird“, äußert sich Marc Elser, Vorstand Sport, zum zweiten Neuzugang des VfR Aalen.