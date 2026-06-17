Oberligist verpflichtet talentiertes Zwillingspaar aus der Jugend Die TSG Backnang holt Sidar und Cayan Demirköprü von der SG Sonnenhof Großaspach von red · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Hornauer

Die TSG Backnang setzt ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort und verstärkt sich mit den Zwillingsbrüdern Cayan und Sidar Demirköprü. Die beiden 19-Jährigen wechseln aus der U19 der SG Sonnenhof Großaspach in die Etzwiesen und bringen reichlich Talent, Erfahrung auf höchstem Jugendniveau sowie großes Entwicklungspotenzial für die Oberliga Baden-Württemberg mit.

Die Brüder gingen ihren bisherigen Fußballweg stets gemeinsam. Von ihrer Heimatstadt Pforzheim führte sie ihre Ausbildung über den Karlsruher SC und die Kickers Offenbach bis zur SG Sonnenhof Großaspach. Zudem sammelten beide Erfahrungen als Auswahlspieler in Baden und Hessen sowie Einsätze in der B-Junioren-Bundesliga und der U19-Nachwuchsliga.

Während Sidar Demirköprü im Sturm zuhause ist und mit seiner Dynamik für Torgefahr sorgen soll, bringt Cayan Demirköprü als offensiver Mittelfeldspieler Kreativität, Spielwitz und Ideen ins Backnanger Offensivspiel. Genau diese Qualitäten überzeugten auch die sportliche Leitung der TSG. Marc Erdmann und Oguzhan Biyik sehen in den beiden Neuzugängen großes Potenzial. Besonders ihre unbekümmerte und mutige Spielweise habe bereits in den Trainingseinheiten Eindruck hinterlassen. Nun sollen die Zwillinge behutsam an den Herrenbereich herangeführt und in ihrer Entwicklung gefördert werden.