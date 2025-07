Oberligist verpflichtet Stürmer aus der Landesliga

Mit der Verpflichtung von Inas Music hat der FSV Hollenbach einen weiteren wichtigen Baustein für die kommende Oberliga-Saison gesetzt. Der 20-jährige Angreifer kommt von der SpVgg Satteldorf und soll unter Trainer Reinhard Schenker für frischen Wind in der Offensive sorgen. Das jüngste Testspiel zeigt, dass das Team schon jetzt in bestechender Frühform ist.

Im Fokus des aktuellen Transferfensters steht beim FSV Hollenbach vor allem der Zugang von Inas Music. Der junge Stürmer wechselt aus der Landesliga, Staffel, von der SpVgg Satteldorf in die Oberliga Baden-Württemberg. Dort kam Music in der abgelaufenen Spielzeit auf vier Einsätze, in denen er zwei Tore und einen Assist verbuchen konnte.

Zuvor wurde Music in der Jugend des 1. FC Heidenheim ausgebildet. In der U17-Bundesliga absolvierte er 19 Partien (2 Tore), ehe er zwei Jahre in der U19-Bundesliga für die Heidenheimer auflief. 14 Spiele, ein Tor – die Erfahrung auf höchstem Juniorenniveau bringt er also mit. Auch wenn ihm im zweiten U19-Jahr nur vier Einsätze gelangen, bleibt er ein Spieler mit Entwicklungspotenzial, dem in Hollenbach die nächsten Schritte gelingen sollen.