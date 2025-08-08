Oberligist verpflichtet Stürmer aus der Bayernliga

Torgefährlich in der Bayernliga

In der abgelaufenen Spielzeit 2024/25 war Oleksii Ohurtsov einer der auffälligsten Akteure beim DJK Ammerthal in der Bayernliga Nord. In 21 Partien erzielte der Offensivspieler neun Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Mit seiner Dynamik und seiner Abschlussstärke entwickelte er sich zu einem zentralen Baustein der Ammerthaler Offensive – Qualitäten, die nun auch dem VfR Aalen zugutekommen sollen.

Wertvolle Oberliga-Erfahrung aus Halle

Vor seinem Wechsel nach Bayern war Ohurtsov in der NOFV-Oberliga Süd für den VfL Halle 96 aktiv. In der Saison 2023/24 absolvierte er dort 15 Spiele und traf siebenmal. Zwei weitere Assists unterstreichen seine Fähigkeit, nicht nur selbst erfolgreich zu sein, sondern auch Mitspieler in Szene zu setzen. Gerade im Umschaltspiel wusste er mit Schnelligkeit und Technik zu überzeugen – eine Spielweise, die gut zum Konzept des VfR Aalen passt.

Stationen in Jena ohne Spielpraxis

Zuvor war Ohurtsov beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena unter Vertrag, konnte sich dort jedoch kaum durchsetzen. In den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 kam er für die Thüringer insgesamt lediglich auf zehn Einsätze, in denen ihm ein Treffer gelang. Der Schritt zurück in die Oberliga soll für den jungen Offensivmann nun den Neustart bedeuten – mit der Perspektive, sich in Aalen weiterzuentwickeln und zum Leistungsträger zu werden.

Nächste Herausforderung in Ravensburg

Die nächste Bewährungsprobe für die Mannschaft des VfR Aalen steht bereits am morgigen Samstag bevor. Das Team reist zum FV Ravensburg, Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Ob Neuzugang Oleksii Ohurtsov dort bereits erste Einsatzminuten erhält, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Mit seiner Erfahrung aus der Regionalliga, Bayernliga und der Oberliga bringt der 22-Jährige neue Optionen in den Aalener Angriff.