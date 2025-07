Oberligist verpflichtet Regionalliga-Spieler

Erfahrener Neuzugang für den TSV Essingen: Aus Ansbach kommt Daniel Schelhorn an den Schönbrunnen. Der 27-Jährige hat bereits einige Spiele in der Oberliga sowie Regionalliga auf dem Buckel und hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.

Die vergangenen fünf Saisons verbrachte Schelhorn bei der SpVgg Ansbach. Dort schaffte er im

Sommer 2022 den Aufstieg in die Regionalliga Bayern und absolvierte seither 79 Partien in der

vierthöchsten deutschen Spielklasse. Essingens sportlicher Leiter Lars Eisenmann sagt über den Transfer: Wir sind mit Daniel seit Februar im Austausch. Durch die Verletzung von Yusuf Coban ist die Verpflichtung jetzt notwendig geworden.“

Schelhorn wurde in der Jugendabteilung des VfR Aalen ausgebildet. Nach Stationen bei den

Stuttgarter Kickers und beim TSV Ilshofen verschlug es ihn anschließend nach Ansbach. Jetzt soll er den Oberligisten aus Essingen verstärken. In der Vorbereitung zeigt der vielseitig einsetzbare Mann bereits gute Ansätze: „Er ist brutal fleißig, bringt vieles mit. Er kann unserem Spiel richtig guttun“, so Trainer Simon Köpf, der aber auch noch Defizite feststellt: „Er hat noch etwas Trainingsrückstand. Konditionell muss er noch zulegen.“