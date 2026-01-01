Oberligist verpflichtet Mittelfeldspieler aus der Landesliga

Bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es in der Winterpause einen spannenden Zugang. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:
Wir freuen uns, Auron Selimi bei uns begrüßen zu dürfen!
Der 25-Jährige verstärkt unser Team im zentralen/offensiven Mittelfeld und bringt genau die Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern: Kreativität, hohe Ballsicherheit und ausgeprägte Spielintelligenz.
Ausgebildet bei den Stuttgarter Kickers und mit Erfahrung als ehemaliger albanischer U19-Nationalspieler kommt Auron von der SG Weinstadt zu uns.
Willkommen im Team, Auron – schön, dass du da bist!
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg
Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf
Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen
