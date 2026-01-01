 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Oberligist verpflichtet Mittelfeldspieler aus der Landesliga

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen verpflichtet Auron Selimi von der SG Weinstadt.

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
LL Württemberg St. 1
08 Bissingen
SG Weinstadt
Auron Selimi
Auron Selimi

Bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es in der Winterpause einen spannenden Zugang. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Wir freuen uns, Auron Selimi bei uns begrüßen zu dürfen!

Der 25-Jährige verstärkt unser Team im zentralen/offensiven Mittelfeld und bringt genau die Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern: Kreativität, hohe Ballsicherheit und ausgeprägte Spielintelligenz.

Ausgebildet bei den Stuttgarter Kickers und mit Erfahrung als ehemaliger albanischer U19-Nationalspieler kommt Auron von der SG Weinstadt zu uns.

Willkommen im Team, Auron – schön, dass du da bist!

---

Die Wintertestspiele des FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim

Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf

Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 01.1.2026, 14:17 Uhr
redAutor