Oberligist verpflichtet junges Nachwuchstalent

Bei Oberligist Türkspor Neckarsulm gibt es einen weiteren Zugang. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Willkommen Emirhan Bilgin!

Der nachste Neuzugang steht fest: Emirhan Bilgin verstarkt ab sofort Türkspor Neckarsulm.

Der 18-jährige Spieler kommt aus der A-Jugend des FC-Astoria Walldorf zu uns.

Emirhan ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar - sowohl im zentralen Bereich als auch auf den Außenbahnen. Mit seiner Dynamik und Technik sowie seiner jugendlichen Unbekümmertheit hat er spannende Veranlagungen und bringt somit ein großes Potenzial für seine fußballerische Zukunft im Herrenbereich mit.

Künftig wird er für uns mit der Rückennummer 29 auflaufen.

Wir freuen uns sehr, Emirhan bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen ihm eine verletzungsfreie, erfolgreiche Zeit im Trikot von Türkspor Neckarsulm!

Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg

1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45

2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45

3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32

4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31

5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31

6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29

7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29

8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26

9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24

10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22

12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22

13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22

14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20

15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20

16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17

18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10

