Oberligist verpflichtet jungen Torhüter vom Absteiger Der 1. FC Normannia Gmünd sichert sich die Dienste von Leif Lochbrunner, der vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen kommt. von fcn · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Wenige Tage vor dem Trainingsauftakt am Samstag, 27. Juni, nimmt der Oberliga-Kader des 1. FC Normannia Gmünd für die Saison 2026/27 weiter Gestalt an. Sportdirektor Stephan Fichter kann mit Leif Lochbrunner einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der 19 Jahre alte Torhüter wechselt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen in den Schwerzer.



Lochbrunner bringt trotz seines jungen Alters bereits erste Erfahrung in der Oberliga Baden-Württemberg mit. In der abgelaufenen Saison kam er mehrfach für die Bietigheimer zum Einsatz. Sein Oberliga-Debüt feierte der 1,85 Meter große, gebürtige Ludwigsburger im April gegen Türkspor Neckarsulm, als er nach einer frühen Verletzung des Stammkeepers ohne Aufwärmphase ins Spiel musste. Seine fußballerische Ausbildung führte ihn aus dem Nachwuchs des FSV 08 über den FV Löchgau zur U19 des TuS Ergenzingen. Im Sommer 2025 kehrte er nach Bietigheim-Bissingen zurück. Bei der Normannia bildet Lochbrunner künftig gemeinsam mit Yannick Ellermann und dem aus der eigenen U19 aufrückenden Danis Brkic das Torhütertrio.

„Mit Leif bekommen wir einen jungen, talentierten und entwicklungsfähigen Torhüter, der die Oberliga bereits kennt und dort erste Erfahrungen sammeln durfte. Er startet bei uns also nicht bei null, sondern weiß, welche Anforderungen ihn erwarten. Gemeinsam mit Yannick Ellermann und Danis Brkic komplettiert er unser Torhüterteam. Wir freuen uns sehr auf Leif und sind überzeugt davon, dass er bei der Normannia den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann“, sagt Sportdirektor Stephan Fichter. Auch Lochbrunner blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der Normannia und auf den nächsten Schritt in meiner bisherigen Laufbahn. Besonders freue ich mich darauf, das Team und das Umfeld kennenzulernen. Für das entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr dankbar. Ich werde alles dafür tun, meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison zu leisten.“