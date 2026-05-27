Oberligist verpflichtet jungen Stürmer vom Absteiger

– Foto: Alexander Hornauer

Mit der Verpflichtung von Max Stumm setzt die TSG Backnang früh ein Ausrufezeichen für die kommende Oberliga-Saison. Während Backnang den Klassenerhalt bereits gesichert hat, steht FSV 08 Bietigheim-Bissingen als Absteiger fest. Ausgerechnet im direkten Duell machte Stumm zuletzt mit zwei Treffern gegen seinen neuen Verein auf sich aufmerksam.

Die Verantwortlichen in Backnang sehen in dem 24-Jährigen weit mehr als nur einen Perspektivspieler. Stumm bringt Tempo, Tiefgang und Zielstrebigkeit mit – Eigenschaften, die der TSG-Offensive in entscheidenden Phasen der Saison nicht immer konstant zur Verfügung standen. Besonders bemerkenswert: Noch vor wenigen Wochen mussten die Backnanger am eigenen Leib erfahren, wie gefährlich der Angreifer werden kann. Beim direkten Aufeinandertreffen schnürte Stumm einen Doppelpack und hinterließ bleibenden Eindruck. Nun soll genau diese Wucht künftig im rot-weißen Trikot für Gefahr sorgen.

Der Weg des Offensivspielers verlief zuletzt trotz des Abstiegs von Bissingen durchaus erfolgreich. In seiner ersten Oberliga-Spielzeit erzielte Stumm neun Treffer und spielte sich mit dynamischen Eins-gegen-eins-Aktionen sowie hoher Laufbereitschaft in den Fokus mehrerer Vereine. Stationen beim TV Pflugfelden, VfB Neckarrems und TSV Heimerdingen hatten bereits angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Dass sich die TSG frühzeitig um seine Dienste bemühte, überrascht daher kaum. Die sportliche Leitung um Marc Erdmann und Oguzhan Biyik bezeichnete ihn intern sogar als Wunschspieler – vor allem wegen seiner Intensität und seiner passenden Spielweise für die Backnanger Philosophie.