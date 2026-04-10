Oberligist verpflichtet Führungsspieler vom Ligarivalen

– Foto: SSV Reutlingen 05

Der Oberligist SSV Reutlingen setzt ein weiteres klares Zeichen in der konsequenten Weiterentwicklung seines Kaders und verpflichtet mit Denis Gudzevic einen absoluten Führungsspieler.

Denis Gudzevic wechselt im Sommer vom 1. CfR Pforzheim an die Kreuzeiche und soll künftig eine zentrale Rolle im Spiel des SSV einnehmen. Als Kapitän in Pforzheim hat er Verantwortung übernommen und sich als stabile Anspielstation und Antreiber etabliert.

Der 29-jährige Gudzevic war ein klarer Wunschspieler des Vereins. Mit seiner Präsenz, seiner Mentalität und seinem Anspruch bringt er genau das Profil mit, das der SSV Reutlingen für die nächsten Entwicklungsschritte benötigt.

»Wir wollen Spieler, die Verantwortung übernehmen, Spiele prägen und vorangehen. Denis verkörpert genau diese Eigenschaften. Er bringt die Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen«, so Christian Grießer, Sportlicher Leiter beim SSV.

Auch Denis Gudzevic blickt mit klarer Haltung auf seine neue Aufgabe: »Ich habe richtig Lust, Teil dieser Mannschaft zu werden und diesen Weg mitzugehen. Der Verein hat starke Ziele und eine Entwicklung angestoßen, bei der ich Verantwortung übernehmen und als Führungsspieler vorangehen will.«

Die Verpflichtung ist zugleich Ausdruck einer klaren Linie: Der SSV Reutlingen richtet seinen Kader gezielt auf Leistung, Haltung und Verlässlichkeit aus. In diesem Prozess werden bewusst Personalentscheidungen getroffen, die notwendig sind, um den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.

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Der SSV Reutlingen heißt Denis Gudzevic herzlich willkommen.