Oberligist verpflichtet erfahrenen Spieler vom Ligarivalen

Die Saison ist erfolgreich zu Ende gebracht worden beim 1. FC Normannia Gmünd. Alle rund um den Schwerzer freuen sich bereits jetzt auf die dritte Saison in Serie in der Fußball-Oberliga. Nachdem man doch so manchen Akteur verabschiedet hatte, liegt es nahe, dass noch weitere Neue in den WWG-Sportpark finden werden. Einen davon konnte Normannias Sportdirektor Stephan Fichter jetzt wieder präsentieren: Levin Noel Kundruweit wechselt vom Ligarivalen FV Ravensburg in den Schwerzer.





Kundruweit ist abermals ein Kind der Region, das den Weg in den WWG-Sportpark sucht. Ausgebildet wurde der Mittelstürmer beim VfR Aalen, unterlief dort mehrere Jugendabteilungen, ehe er sich 2021 der U19 des SSV Ulm angeschlossen hat. In Ulm machte er seine ersten Schritte im Aktivenbereich, ehe er sich 2022 zum VfR Aalen wechselte. Im vergangenen Sommer dann schloss er sich dem FV Ravensburg an.

„Levin arbeitet ungemein viel für die Mannschaft, ist sehr wertvoll für ein Team“, sagt Gmünds Sportdirektor zum Neuzugang. Kundruweit machte die ersten 17 Spiele für die Ravensburger, verletzte sich dann jedoch in einem Testspiel und verpasste dadurch die komplette Rückrunde. Aktuell laboriert er noch an einer Knieverletzung, ist aber seit geraumer Zeit in der Reha in Schwäbisch Gmünd. Für Kundruweit ist es ein wenig ein Nachhausekommen, seine Eltern wohnen in Mutlangen. „Dahin wird er auch wieder zurückziehen und damit haben wir wieder einen Spieler der Region für uns begeistern können“, freut sich Fichter.