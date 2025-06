Oberligist verpflichtet einen Stürmer

Der Oberligist TSV Essingen verpflichtet mit Benjamin Dudda einen Angreifer. Der 19-Jährige machte zuletzt in der U19-Oberliga auf sich aufmerksam und hat am Schönbrunnen für ein Jahr unterschrieben.

Vierter externer Neuzugang für den TSV Essingen: Aus Freiberg kommt mit Benjamin Dudda ein vielversprechender junger Stürmer. Essingens sportlicher Leiter Lars Eisenmann freut sich, dass die Verpflichtung des jungen Mannes geklappt hat: „Er ist menschlich top, bringt fußballerisch sehr viel mit. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, dass er in der Oberliga in seinem ersten aktiven Jahr möglichst schnell Fuß fasst. Das trauen wir ihm definitiv zu.“ Ein Vorteil von Dudda sei laut Eisenmann dessen Instinkt im Strafraum: „Gerade vor dem Tor macht er intuitiv vieles richtig, hat zudem ein gutes Tempo. Im Gesamtpaket ist er für uns ein sehr interessanter Spieler.“

Auch Dudda blickt optimistisch auf seine erste Station im Herrenfußball: „Die Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Sie wollten unbedingt, dass ich komme. Ich habe mich sehr wertgeschätzt gefühlt.“ Der 19-Jährige wurde in der vergangenen Saison im Trikot des SGV Freiberg Torschützenkönig in der U19-Oberliga und möchte an diese Leitung gerne anknüpfen: „Ich will verletzungsfrei bleiben, meine Spielzeit bekommen und mich persönlich weiterentwickeln.“ Mannschaftlich betont der 19-Jährige, dass ihm eine gute Teamchemie wichtig sei: „Wir möchten schnell ein gutes Team werden und das Beste aus der Saison herausholen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen.“