Oberligist verpflichtet Defensivtalent vom Regionalliga-Aufsteiger

– Foto: Eibner / Verein

Der TSV Essingen hat nach einer starken Oberliga-Saison den nächsten Baustein für die kommende Spielzeit vorgestellt. Mit Tarik Schwinger wechselt ein junger Defensivspieler vom Meister VfR Aalen nach Essingen. Der 20-Jährige soll die Abwehr des Tabellenfünften künftig verstärken und weiterentwickeln.

Nach Simon Gruber vom TSV Nördlingen ist Tarik Schwinger der zweite externe Zugang des TSV Essingen in der Oberliga Baden-Württemberg für die neue Saison 2026/27. Der Wechsel ist auch deshalb bemerkenswert, weil Schwinger vom Oberliga-Meister und künftigen Regionalligisten VfR Aalen kommt. Aalen beendete die Saison in der Oberliga Baden-Württemberg souverän auf Rang eins, holte 83 Punkte aus 34 Spielen und steigt damit in die Regionalliga Südwest auf. Essingen wiederum schloss die Runde als Fünfter ab und gehörte mit 54 Punkten erneut zum stabilen oberen Tabellendrittel.

Schwinger bringt trotz seines jungen Alters bereits erste Erfahrung im Herrenbereich mit. In der abgelaufenen Oberliga-Saison kam der Defensivspieler für den VfR Aalen auf sechs Einsätze. Zuvor war er auch in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg für den VfR aktiv. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Laufbahn 56 dokumentierte Spiele und drei Tore zu Buche. Ausgebildet wurde er unter anderem auch beim FSV Waiblingen, ehe sein Weg nach Aalen führte.