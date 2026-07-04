Oberligist verpflichtet Defensivtalent der Stuttgarter Kickers Young Boys Reutlingen holen Salem Chettibi aus der U19-Bundesliga. von red · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hafer Hosman

Mit dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg wächst bei den Young Boys Reutlingen auch der Anspruch an den Kader. Der Verbandsliga-Meister treibt seine Personalplanungen konsequent voran und präsentiert mit Salem Chettibi einen weiteren entwicklungsfähigen Neuzugang für die Defensive, der den Konkurrenzkampf zusätzlich beleben und Stabilität verleihen soll.

Der Innenverteidiger wechselt an den Markwasen und soll die Abwehr des Oberliga-Aufsteigers verstärken. Die Verantwortlichen setzen mit der Verpflichtung erneut auf einen jungen Spieler, der eine fundierte fußballerische Ausbildung genossen hat und über erhebliches Entwicklungspotenzial verfügt. Chettibi durchlief mehrere renommierte Nachwuchsleistungszentren in Baden-Württemberg. Seine Ausbildung begann bei der SGV Freiberg, ehe er in der B-Jugend zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen wechselte. Anschließend führte ihn sein Weg in der A-Jugend zunächst zum VfR Aalen und später zu den Stuttgarter Kickers. Dort entwickelte sich der Defensivspieler auf hohem Niveau weiter und sammelte wertvolle Erfahrungen in leistungsorientierten Nachwuchsmannschaften.

Mit seiner Zweikampfstärke, seiner Spielintelligenz und seiner sauberen Spieleröffnung bringt Chettibi Eigenschaften mit, die ideal zum Anforderungsprofil der Young Boys passen. Der Verein sieht in ihm einen Innenverteidiger, der nicht nur kurzfristig für mehr Stabilität sorgen, sondern sich auch langfristig zu einer festen Größe in der Oberliga entwickeln kann. Der Neuzugang selbst bezeichnet den Wechsel als wichtigen Schritt für seine sportliche und persönliche Entwicklung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn früh überzeugt, sodass die Entscheidung zugunsten der Young Boys schnell gefallen sei. Nun freue er sich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam die Herausforderung Oberliga anzugehen.