Oberligist verpflichtet Defensivmann des VfR Heilbronn

– Foto: Daniel Thoma / Altinkaya

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen arbeitet trotz akuter sportlicher Not an einem neuen Fundament. Mit Jannik Dannhäußer wechselt ein erfahrener Spieler vom VfR Heilbronn an den Bruchwald. Für einen Verein im Abstiegskampf ist diese Verpflichtung ein Signal: Der Blick richtet sich bereits auf einen belastbaren Neuaufbau.

Dannhäußer bringt eine Bilanz mit, die in der Region Gewicht hat. 138 Spiele in der Oberliga und bislang 151 Einsätze in der Verbandsliga stehen für einen Spieler, der die Anforderungen des gehobenen Amateurfußballs kennt. Der FSV 08 beschreibt ihn als Akteur, der sich über Einsatz, Zweikampfhärte und Energie definiert. Gerade eine junge Mannschaft kann von solch einem Profil profitieren, wenn Erfahrung nicht nur behauptet, sondern täglich vorgelebt wird.

Sportlicher Leiter Groß sieht in Dannhäußer einen „Vorzeigesportler“, der hohe Ansprüche an sich und seine Mannschaft stellt. In seinen bisherigen Vereinen habe er Verantwortung übernommen und sei als Führungsspieler vorangegangen. In Bietigheim-Bissingen soll er nun ein wichtiger Pfeiler werden und das Team mit seiner Art nachhaltig prägen. Der Spieler selbst spricht von positiven Gesprächen und dem Gefühl, ein wichtiger Bestandteil des Neuanfangs zu sein.