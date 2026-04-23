Oberligist verpflichtet Bayernliga-Torjäger

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Offensiver Neuzugang am Schönbrunnen: Ab Sommer schnürt Simon Gruber seine Fußballschuhe für den TSV Essingen. Der 29-Jährige spielt derzeit in der Bayernliga Süd für den TSV Nördlingen In der laufenden Saison hat Gruber bereits 23 Treffer erzielt und führt damit die Torjägerliste an.

Trainer Simon Köpf freut sich sowohl auf den Typ als auch auf den Spieler: „Er passt menschlich sehr gut in die Mannschaft. Auf dem Platz kann er mit dem Rücken zum Tor richtig gut die Bälle festmachen, hat ein super Kopfballspiel. Darüber hinaus hat er brutale Abschlussqualitäten. Insgesamt einfach ein richtig guter Mittelstürmer, der uns helfen wird.“

Was sind deine Beweggründe für den Wechsel nach Essingen?

Köpf sieht Gruber als ähnlichen Spielertyp wie Niklas Groiß, kann sich aber auch beide sehr gut zusammen auf dem Platz vorstellen: „Er kann Groißi etwas entlasten. Wenn er mal ausfällt, haben wir momentan schon ein Thema. Groißi spielt aber auch gern etwas mehr aus der Tiefe. Wir sind mit Simon einfach viel flexibler.“

Simon Gruber: Hauptsächlich dazu bewegt hat mich der Reiz nach einer neuen Herausforderung in einer neuen Umgebung. Zudem hatte ich positive und offene Gespräche mit Lars Eisenmann und Simon Köpf. Auch die professionelle Arbeit und das familiäre Umfeld waren ausschlaggebende Punkte für meinen Wechsel.

Als was für einen Spielertyp würdest du dich selbst beschreiben?

Gruber: Ich würde mich als abschluss- und kopfballstarken Spieler bezeichnen, der nie aufgibt und immer alles für die Mannschaft reinwirft, um erfolgreich zu sein.

Wie schätzt du die Oberliga Baden-Württemberg im Vergleich zur Bayernliga ein?

Gruber: Die Oberliga BW schätze ich tatsächlich stärker ein als die Bayernliga Süd. Grund dafür ist meiner Meinung nach die aggressivere und dynamischere Spielweise.

Welche Ziele steckst du dir mit deiner neuen Mannschaft?

Gruber: Die Mannschaft hat viel Qualität mit einem guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern sowie einem sehr guten Trainerteam. Deshalb ist es auch in der neuen Saison mein Ziel, mit dem Team wieder oben anzugreifen und das Bestmögliche herauszuholen.

Was sind deine persönlichen Ziele?

Gruber: Mein persönliches Ziel ist es, mich bestmöglich in der Mannschaft zu integrieren und mich weiterzuentwickeln. Außerdem möchte ich mit meinen Qualitäten und meiner Erfahrung zum Erfolg der Mannschaft beitragen.