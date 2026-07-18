Oberligist verliert internationalen Test und präsentiert Zugang

Am heutigen Samstag bestritt der VfB 1921 Krieschow im Rahmen seiner Sommervorbereitung einen anspruchsvollen internationalen Vergleich. Auf dem Sportplatz am Wasserturm in Großdubrau traf das Team auf den FC Slovan Liberec II. Vor 118 Zuschauern mussten die Krieschower jedoch eine schmerzliche Enttäuschung verkraften. Das Testspiel endete mit einer 0:3-Niederlage, was die harte Arbeit aufzeigt, die in dieser Phase der Vorbereitung noch vor der Mannschaft liegt.

Verstärkung für die Defensive inmitten des Umbruchs

Parallel zum Geschehen auf dem Rasen schreiten die Personalplanungen für die neue Spielzeit unvermindert voran. Der VfB Krieschow kann mit Victor Habermann den nächsten Neuzugang im Sportpark begrüßen. Der 21-jährige Defensivspieler wechselt vom Ligakonkurrenten VFC Plauen zum Verein. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler ist überwiegend in der Innenverteidigung zu Hause, kann jedoch flexibel auch auf weiteren Defensivpositionen eingesetzt werden und erweitert somit die sportlichen Möglichkeiten der Hintermannschaft spürbar.

Ein internationaler Werdegang für den neuen Kader

Der in Brasilien geborene Habermann verfügt sowohl über die brasilianische als auch die italienische Staatsbürgerschaft. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der junge Akteur unter anderem beim brasilianischen Traditionsverein Palmeiras. Über weitere Stationen in Südamerika und Europa führte ihn sein Weg schließlich nach Deutschland, wo er in der vergangenen Saison für den VFC Plauen auflief und die Liga bereits kennenlernte. Beim VfB Krieschow freut man sich darauf, den talentierten Defensivspieler künftig im Sportpark zu sehen.

Der Blick richtet sich auf die kommende Aufgabe

Nach diesem intensiven Testspielwochenende bleibt dem Team kaum Zeit zum Wundenlecken, denn die Vorbereitung geht sofort weiter. Das nächste Spiel wirft bereits seine Schatten voraus und fordert die volle Konzentration der Mannschaft. Am Samstag, dem 25.07.2026, reist der VfB 1921 Krieschow zur SG Kreba-Neudorf/SV Klitten. Die Begegnung wird um 18 Uhr angepfiffen und bietet die Gelegenheit, die Fehler des heutigen Tages aufzuarbeiten und wieder positive Emotionen auf dem Platz zu zeigen.