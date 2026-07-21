Oberligist verliert beim Landesligisten mit 0:2

Der FC Holzhausen musste sich im heutigen Testspiel beim VfL Nagold mit 0:2 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel der Rückstand unmittelbar vor der Pause, ehe kurz nach dem Seitenwechsel die Entscheidung folgte. Bereits am Freitag steht mit dem Gastspiel beim VfB Friedrichshafen die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf dem Programm.
Rückschlag im Test
Der FC Holzhausen hat den Test beim Landesligisten VfL Nagold mit 0:2 verloren. In der Vorbereitung musste der Oberligist damit eine Niederlage hinnehmen und blieb ohne eigenen Torerfolg. Die Partie entwickelte sich zunächst ausgeglichen, ehe sich die Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff den entscheidenden Vorteil verschafften. Für den FC Holzhausen war es damit ein weiterer wichtiger Härtetest auf dem Weg zur neuen Saison.
Zwei Treffer entscheiden die Partie
Bis unmittelbar vor der Pause hielt der FC Holzhausen das Spiel offen. In der 45. Minute brachte jedoch Elias Bürkle den VfL Nagold mit dem 1:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn legten die Gastgeber nach. In der 50. Minute erhöhte Nico Gaiser auf 2:0 und stellte damit den Endstand her. Weitere Tore fielen im Verlauf der Begegnung nicht mehr, sodass der Oberligist die Heimreise ohne Erfolgserlebnis antreten musste.
Nächster Härtetest wartet
Viel Zeit zum Nachdenken bleibt dem FC Holzhausen nicht. Bereits am Freitag, 24. Juli, steht die nächste Testaufgabe an. Um 18.30 Uhr gastiert der Oberligist beim Verbandsligisten VfB Friedrichshafen. Die Begegnung bietet die nächste Gelegenheit, weitere Spielpraxis zu sammeln und den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf die bevorstehenden Pflichtspiele zu machen.
Vorbereitung geht ohne Pause weiter
Das Duell mit dem VfB Friedrichshafen markiert den nächsten Baustein der Sommervorbereitung. Nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Nagold richtet sich der volle Fokus auf diese Begegnung. Für den FC Holzhausen geht es darum, im nächsten Test eine Reaktion zu zeigen und mit einem positiven Eindruck den weiteren Verlauf der Vorbereitung fortzusetzen.