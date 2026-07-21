 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Oberligist verliert beim Landesligisten mit 0:2

Test des FC Holzhausen gegen den Landesligisten VfL Nagold endet ohne eigenen Treffer – nun wartet der Verbandsligist VfB Friedrichshafen als nächster Prüfstein

von red · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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VfB Friedrichshafen
FC Holzhausen
VfL Nagold

Der FC Holzhausen musste sich im heutigen Testspiel beim VfL Nagold mit 0:2 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel der Rückstand unmittelbar vor der Pause, ehe kurz nach dem Seitenwechsel die Entscheidung folgte. Bereits am Freitag steht mit dem Gastspiel beim VfB Friedrichshafen die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf dem Programm.

Heute, 19:00 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
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Abpfiff

Rückschlag im Test

Der FC Holzhausen hat den Test beim Landesligisten VfL Nagold mit 0:2 verloren. In der Vorbereitung musste der Oberligist damit eine Niederlage hinnehmen und blieb ohne eigenen Torerfolg. Die Partie entwickelte sich zunächst ausgeglichen, ehe sich die Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff den entscheidenden Vorteil verschafften. Für den FC Holzhausen war es damit ein weiterer wichtiger Härtetest auf dem Weg zur neuen Saison.

Zwei Treffer entscheiden die Partie

Bis unmittelbar vor der Pause hielt der FC Holzhausen das Spiel offen. In der 45. Minute brachte jedoch Elias Bürkle den VfL Nagold mit dem 1:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn legten die Gastgeber nach. In der 50. Minute erhöhte Nico Gaiser auf 2:0 und stellte damit den Endstand her. Weitere Tore fielen im Verlauf der Begegnung nicht mehr, sodass der Oberligist die Heimreise ohne Erfolgserlebnis antreten musste.

Fr., 24.07.2026, 18:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
18:30

Nächster Härtetest wartet

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt dem FC Holzhausen nicht. Bereits am Freitag, 24. Juli, steht die nächste Testaufgabe an. Um 18.30 Uhr gastiert der Oberligist beim Verbandsligisten VfB Friedrichshafen. Die Begegnung bietet die nächste Gelegenheit, weitere Spielpraxis zu sammeln und den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf die bevorstehenden Pflichtspiele zu machen.

Vorbereitung geht ohne Pause weiter

Das Duell mit dem VfB Friedrichshafen markiert den nächsten Baustein der Sommervorbereitung. Nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Nagold richtet sich der volle Fokus auf diese Begegnung. Für den FC Holzhausen geht es darum, im nächsten Test eine Reaktion zu zeigen und mit einem positiven Eindruck den weiteren Verlauf der Vorbereitung fortzusetzen.