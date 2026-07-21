Oberligist verliert beim Landesligisten mit 0:2

Der FC Holzhausen hat den Test beim Landesligisten VfL Nagold mit 0:2 verloren. In der Vorbereitung musste der Oberligist damit eine Niederlage hinnehmen und blieb ohne eigenen Torerfolg. Die Partie entwickelte sich zunächst ausgeglichen, ehe sich die Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff den entscheidenden Vorteil verschafften. Für den FC Holzhausen war es damit ein weiterer wichtiger Härtetest auf dem Weg zur neuen Saison.

Zwei Treffer entscheiden die Partie

Bis unmittelbar vor der Pause hielt der FC Holzhausen das Spiel offen. In der 45. Minute brachte jedoch Elias Bürkle den VfL Nagold mit dem 1:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn legten die Gastgeber nach. In der 50. Minute erhöhte Nico Gaiser auf 2:0 und stellte damit den Endstand her. Weitere Tore fielen im Verlauf der Begegnung nicht mehr, sodass der Oberligist die Heimreise ohne Erfolgserlebnis antreten musste.