Oberligist verliert beim Brandenburgligisten Germania Schöneiche

– Foto: Roy Fischer

Der 1. FC Frankfurt hat im nächsten Test der Sommervorbereitung eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim Brandenburgligisten SV Germania Schöneiche unterlag der Oberligist mit 1:3. Nach dem frühen Rückstand gelang zwar der Ausgleich, doch am Ende musste sich Frankfurt einem effektiven Gastgeber geschlagen geben.

Früher Rückschlag

Für den 1. FC Frankfurt begann die Partie mit einem frühen Dämpfer. Bereits in der 2. Minute brachte Maximilian Schmidt den SV Germania Schöneiche mit 1:0 in Führung. Der Oberligist geriet damit früh ins Hintertreffen und musste von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen.

Frankfurt antwortet

Die Frankfurter fanden jedoch eine Antwort. In der 18. Minute erzielte Lennox Liebner den Ausgleich zum 1:1 und stellte den Spielstand wieder auf Anfang. Damit belohnte sich der Oberligist für seine Bemühungen und hielt die Begegnung zunächst offen.

Doppelpack sorgt für Entscheidung

Die Freude über den Ausgleich währte allerdings nicht lange. In der 25. Minute brachte Neuzugang Moses Chuks Njoku den SV Germania Schöneiche erneut in Führung. Der Brandenburgligist stellte damit auf 2:1 und ging mit diesem Vorsprung in die weitere Spielphase.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Gastgeber erfolgreich. Erneut war Njoku zur Stelle und erhöhte in der 62. Minute auf 3:1. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er den Endstand her und sorgte dafür, dass der SV Germania Schöneiche den Testvergleich für sich entschied.

Wichtiger Test für den Oberligisten

Für den 1. FC Frankfurt stand in Schöneiche ein weiterer Härtetest der Vorbereitung auf die kommende Saison auf dem Programm. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs musste sich der Oberligist letztlich mit 1:3 geschlagen geben. Das Spiel lieferte weitere Erkenntnisse für die Vorbereitung, auch wenn das Ergebnis aus Frankfurter Sicht nicht den erhofften Verlauf nahm.