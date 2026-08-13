Oberligist verlängert mit seinem Vize-Kapitän Die TSG Backnang kann weiterhin auf Charalambos Parharidis setzen. von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Hornauer

Die TSG Backnang hat frühzeitig eine wichtige Personalentscheidung für die kommenden Jahre getroffen. Charalambos „Hari“ Parharidis hat seinen Vertrag beim Oberligisten vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Der zentrale Mittelfeldspieler entwickelte sich bereits in seiner ersten Saison in der Etzwiese zum Führungsspieler und geht 2026/27 zudem als Vize-Kapitän hinter Julian Geldner voran.

Stammkraft auf Anhieb Parharidis war erst im Sommer 2025 von Calcio Leinfelden-Echterdingen nach Backnang gewechselt. Eingewöhnungszeit benötigte er kaum: In seiner ersten Oberliga-Saison für die TSG absolvierte er 32 Partien. Auch beim Auftakt der neuen Spielzeit gehörte er bereits wieder zum Aufgebot. „Hari hat sich zwischenzeitlich als absoluter Führungsspieler im zentralen Mittelfeld etabliert“, erklären die Sportlichen Leiter Marc Erdmann und Oguzhan Biyik in einer Pressemitteilung des Vereins. Dass die Verlängerung zu einem derart frühen Zeitpunkt gelungen ist, besitzt aus ihrer Sicht „absolute Signalwirkung“.

Mehr als 200 Spiele Erfahrung Der Mittelfeldspieler bringt trotz seines vergleichsweise jungen Fußballeralters bereits reichlich Erfahrung mit. Seine bisherige Bilanz umfasst 206 erfasste Einsätze mit 14 Toren und 13 Vorlagen. Vor seinem Wechsel nach Backnang spielte Parharidis zwei Jahre für Calcio, darunter jeweils eine Saison in der Verbands- und Oberliga. Zuvor gehörte er mehrere Jahre zum SV Fellbach. Besonders offensivstark präsentierte er sich dort 2021/22, als ihm in 36 Verbandsligaspielen sechs Treffer und sechs Assists gelangen. Seine fußballerische Vergangenheit ist außerdem eng mit dem SGV Freiberg verbunden. Für Freiberg sammelte er bereits früh Einsätze in der Ober- und Verbandsliga.