Oberligist verkündet bereits seinen neunten Abgang Bei Türkspor Neckarsulm gibt es einen weiteren Abschied. von red · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

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Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg muss den nächsten Abgang verkraften. Nach acht bereits bekannten Abschieden verlässt auch Danis Dipa den Verein. Der Spieler war erst in der Winterpause an den Pichterich gewechselt, konnte wegen erneuter Verletzungsprobleme aber nur insgesamt fünf Partien im roten Trikot für Türkspor bestreiten.

Dipa war mit dem Ziel nach Neckarsulm gekommen, nach einer einjährigen Verletzungspause wieder anzugreifen und dem Oberliga-Kader in der Rückrunde zusätzliche Optionen zu geben. Die gemeinsame Zeit verlief sportlich jedoch nicht wie erhofft. Eine weitere größere Verletzung warf ihn erneut zurück, sodass er nur auf fünf Einsätze für Türkspor Neckarsulm kam. Trotz dieser schwierigen Situation verhielt sich Dipa nach Vereinsangaben stets professionell und unterstützte die Mannschaft auch abseits eigener Einsatzzeiten. Mit seinem Abschied erhöht sich die Zahl der feststehenden Abgänge auf neun. Zuvor waren bereits Jonas Eichinger, Philipp Seybold, Amir Brockmann, Koray Kilic, Kevin Rombach, Gianluca Trianni, Melvin Avdic und Nick Hellmann als Abgänge bekannt geworden. Damit verändert sich der Kader nach der ersten Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte deutlich.