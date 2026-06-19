Oberligist verabschiedet Verteidiger zum Ligakonkurrenten

– Foto: Eibner / Verein

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg verabschiedet Nick Hellmann. Der Offensivspieler wechselt zur TSG Backnang und blickt am Pichterich auf zwei prägende Jahre zurück. Hellmann war Teil der Verbandsliga-Meisterschaft mit anschließendem Aufstieg und half in der vergangenen Saison beim Klassenerhalt in der Oberliga. Sein Abgang gehört zum personellen Umbruch dazu.

Zur Saison 2024/25 kam Hellmann vom VfR Heilbronn nach Neckarsulm und wurde in einer besonderen Spielzeit direkt zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. In der Meisterrunde der Verbandsliga absolvierte er 28 Spiele und erzielte sieben Tore. Damit hatte er Anteil daran, dass Türkspor Neckarsulm die Saison mit dem Titel abschloss und den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg schaffte.

Auch nach dem Sprung in die höhere Klasse blieb Hellmann ein verlässlicher Faktor. In der vergangenen Oberliga-Saison kam er auf 30 Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage. Der Verein erreichte den Klassenerhalt und konnte sich damit nach dem Aufstieg in der neuen Spielklasse behaupten. Hellmann war in diesen beiden Jahren nicht nur sportlich Teil der Entwicklung, sondern wurde vom Verein auch als Teamkollege und Mensch gewürdigt, der mit Einsatz, Mentalität und Charakter Spuren hinterlassen hat. Zahlen wie 58 Pflichtspiele, neun Tore und eine Vorlage beschreiben nur einen Teil seiner Bedeutung in dieser Phase. Entscheidend war auch, dass er in zwei unterschiedlichen Situationen gebraucht wurde: zunächst auf dem Weg zur Meisterschaft, danach im Kampf um den Verbleib in der Oberliga.