Oberligist und bisheriger Interimstrainer gehen getrennte Wege

Eine wichtige Personalie gibt es beim Oberligisten SG Union Klosterfelde. Dies teilt der Verein dazu über Instagram mit:

Danke für dein großes Engagement in einer für den Verein nicht einfachen Übergangsphase.

"Wir verabschieden unseren Co-Trainer und in der Hinrunde erfolgreichen Interimstrainer Mesut Özcan.

Nach einem offenen und konstruktiven Austausch der sportlichen Verantwortlichen über die weitere Zusammenarbeit im neuen Trainerteam haben sich beide Seiten einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.

Wir wünschen dir, lieber Mesut, für deine künftigen Herausforderungen alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und Freude im privaten wie im beruflichen Umfeld."