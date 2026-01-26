 2026-01-20T07:14:11.657Z

Oberligist und bisheriger Interimstrainer gehen getrennte Wege

Die SG Union Klosterfelde und Mesut Özcan haben sich auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt

Eine wichtige Personalie gibt es beim Oberligisten SG Union Klosterfelde. Dies teilt der Verein dazu über Instagram mit:

"Wir verabschieden unseren Co-Trainer und in der Hinrunde erfolgreichen Interimstrainer Mesut Özcan.

Danke für dein großes Engagement in einer für den Verein nicht einfachen Übergangsphase.

Nach einem offenen und konstruktiven Austausch der sportlichen Verantwortlichen über die weitere Zusammenarbeit im neuen Trainerteam haben sich beide Seiten einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.

Wir wünschen dir, lieber Mesut, für deine künftigen Herausforderungen alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und Freude im privaten wie im beruflichen Umfeld."

So sieht die Tabelle der NOFV-Oberliga Nord aus:

1. SV Tasmania Berlin 16 12-1-3 46:17 37
2. SV Lichtenberg 47 15 11-1-3 43:27 34
3. BSV Eintracht Mahlsdorf 16 7-5-4 33:27 26
4. TSG Neustrelitz 15 8-1-6 32:22 25
5. TuS Makkabi Berlin 16 8-1-7 29:27 25
6. SV Siedenbollentin (Auf) 16 6-6-4 29:29 24
7. FC Anker Wismar 15 7-2-6 32:29 23
8. SG Dynamo Schwerin 15 5-5-5 24:21 20
9. SG Union 1919 Klosterfelde (Auf) 16 5-5-6 28:26 20
10. SV Sparta Lichtenberg 16 6-2-8 37:41 20
11. F.C. Hansa Rostock II 15 6-2-7 30:36 20
12. Tennis Borussia Berlin 16 6-2-8 25:31 20
13. FSV Optik Rathenow 16 5-4-7 24:31 19
14. Berliner AK 15 5-2-8 27:33 17
15. S.D. Croatia Berlin (Auf) 16 4-3-9 25:36 15
16. FC Viktoria 1889 Berlin (Ab) 16 2-2-12 26:57 8

