Oberligist Türkspor Neckarsulm überspringt die Hürde in Waiblingen

Türkspor Neckarsulm ist seiner Favoritenrolle in der 2. Runde des WFV-Pokals gerecht geworden. Beim ambitionierten Landesligisten FSV Waiblingen, der nach seinem 4:1-Erfolg gegen Germania Bietigheim bereits das zweite Pokalspiel der Saison bestritt, setzte sich der Oberligist mit 3:0 durch und löste damit das Ticket für die nächste Runde. Vor 101 Zuschauern fiel das Ergebnis am Ende allerdings deutlicher aus, als es der Spielverlauf über weite Strecken vermuten ließ.

Die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen und wollten den Heimvorteil im Sportpark für eine Überraschung nutzen. Über weite Phasen entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten. Torchancen blieben Mangelware, sodass lange vieles auf ein torloses Remis zur Pause hindeutete.

Den entscheidenden Moment der ersten Hälfte setzte jedoch Esnaf Rejan Omerovic. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf er per direkt verwandeltem Freistoß zum 1:0 für Türkspor Neckarsulm und verschaffte seinem Team damit unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff eine wichtige Führung (45.+2).

Effiziente Neckarsulmer nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung zunächst offen. Mit einer einzigen Szene hätte sich das Spiel jederzeit in eine andere Richtung entwickeln können. Doch Türkspor Neckarsulm nutzte seine Möglichkeiten konsequent.

Bereits in der 50. Minute erhöhte Pascal Sohm auf 2:0 und verschaffte dem Oberligisten damit eine deutlich bessere Ausgangsposition. Trotz des Zwei-Tore-Vorsprungs blieb die Partie insgesamt umkämpft und ausgeglichen, ohne dass sich eine Mannschaft klare Feldvorteile erarbeitete.

Schlusspunkt in der Nachspielzeit

Erst tief in der Nachspielzeit sorgte Arel Demir für die endgültige Entscheidung. Mit seinem Treffer zum 3:0 in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) setzte er den Schlusspunkt unter einen erfolgreichen Pokalnachmittag aus Sicht von Türkspor Neckarsulm.

Das Endergebnis fiel letztlich höher aus, als es der Spielverlauf eigentlich hergegeben hatte. Türkspor Neckarsulm präsentierte sich vor allem vor dem Tor effizient und verwertete seine Chancen konsequent. Der FSV Waiblingen hielt die Begegnung über weite Strecken offen und lieferte dem favorisierten Oberligisten einen engagierten Pokalfight. Der Sieg der Gäste geht insgesamt in Ordnung, die Höhe des 3:0 spiegelt die Kräfteverhältnisse auf dem Platz jedoch nicht vollständig wider.