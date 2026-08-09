Oberligist Türkspor Neckarsulm: "Natürlich sind wir alle enttäuscht"

In den ersten Minuten des Spiels musste sich Türkspor Neckarsulmerst an den Kontrahenten anpassen, fand danach aber immer besser in die Begegnung. „Wir hatten die ersten 10 bis 15 Minuten Schwierigkeiten mit dem Gegner. Wir haben es gut hinbekommen, wir standen gut hinten, haben wenig zugelassen oder kaum etwas zugelassen. Wir wurden dann nach und nach immer besser, wir fanden besser ins Spiel, wir haben mehr kombiniert, wir waren mehr im Ballbesitz. Natürlich hat der Gegner auch ein bis zwei Chancen gehabt, wir haben auch vor der Halbzeit noch ein bis zwei Chancen liegen gelassen. So sind wir in die Halbzeitpause gegangen, wir haben dann nochmal motiviert, waren gut im Spiel“, beschreibt Hüseyin Kandazoglu gegenüber FuPa den Verlauf der ersten Spielhälfte.

Der Gegentreffer nach dem Seitenwechsel

Der Start in den zweiten Durchgang brachte jedoch den entscheidenden Rückschlag für das Team. In der 47. Spielminute fiel vor 278 Zuschauern das einzige Tor der Begegnung, als Ali-Bey Yilmaz für die Gastgeber traf. Trainer Hüseyin Kandazoglu analysiert die Szene wie folgt: „Dann kommen wir raus und in der 46. Minute kriegen wir dann durch einen unglücklichen Sonntagsschuss das Gegentor. Wir konnten die Situation erst mal nicht klären und dann landet der Ball natürlich beim Gegner und der haut das Ding in den Winkel.“

Starke Torwartparaden halten die Mannschaft im Spiel

Dass die Partie in dieser Phase nicht vollends aus den Händen glitt, lag maßgeblich am Torhüter der Gäste. Trainer Hüseyin Kandazoglu hob die Leistung von Alexander Michalik ausdrücklich hervor: „Nichts zu machen für Alex. Alex hat uns auch in der zweiten Halbzeit, wo wir dann ein bisschen aufgemacht haben, im Spiel gehalten. Er hat dann nochmal eine Eins-gegen-eins-Situation super pariert und auch ein bis zwei Standards vereitelt.“

Anrennen ohne den erhofften Lohn

In der Folge drängte Türkspor Neckarsulm auf den Ausgleich und erarbeitete sich große Spielanteile. „Und somit waren wir voll im Spiel, wir haben dann auch viel Spielanteile gehabt, haben uns auch Torschancen herausgespielt, konnten dann aber die Tore nicht verwerten. Und Singen hat dann nur noch verteidigt, hat sich in jeden Ball reingeschmissen, hat über 90 Minuten lang nur gekämpft, gezogen. Wir haben dagegen gehalten, haben es auch gut gemacht. Das Blöde war, dass wir die Chancen nicht gemacht haben oder genutzt haben. Und ein Unentschieden wäre hier definitiv verdient gewesen. Sogar ein leichter Vorteil für uns, aber im Nachgang muss man dann sagen, dass es dann vielleicht doch zu wenig war für den Sieg. Aber es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Deswegen war das 1:0 bitter für uns, ärgerlich für uns. Natürlich sind wir alle enttäuscht“, schildert Hüseyin Kandazoglu die Enttäuschung nach dem Spiel.

In der Schlussphase mussten die Neckarsulmer zwei Platzverweise hinnehmen. Ozan Suncak (88.) und Marko Andric (90.) sahen jeweils die Gelb-Rote Karte.

Lehren aus dem ersten Spieltag ziehen

Trotz des unglücklichen Ausgangs zieht das Trainerteam wichtige Erkenntnisse aus dem Auftakt. „Das erste Spiel ist für jeden Spieler, auch für mich, nicht optimal verlaufen. Wir haben uns gut vorbereitet, haben viele Sachen auch angesprochen. Wir standen auch gut, wie gesagt, und hätten uns vielleicht frühzeitig belohnen müssen. Und so mit 1:0 fahren wir jetzt nach Hause, werden das nochmal aufarbeiten. Ich werde schauen, was wir noch besser machen müssen“, betont Hüseyin Kandazoglu.