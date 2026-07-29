Oberligist Türkspor Neckarsulm gibt 2:0-Führung aus der Hand

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Ein emotionaler Schlagabtausch endet mit einem Unentschieden. Nach einer komfortablen Führung muss sich der Oberligist Türkspor Neckarsulm mit einem 2:2 begnügen, ehe nun die zweite Runde im WFV-Pokal bevorsteht.

Starker Auftakt und die erste Führung

Das heutige Testspiel zwischen Türkspor Neckarsulm und dem Verbandsligisten 1. FC Bruchsal bot von Beginn an viel Intensität. Der Oberligist entwickelte auf dem Platz sofort viel Vorwärtsdrang und belohnte sich für den engagierten Beginn. Die emotionale Erlösung folgte in der 24. Minute, als Ex-Profi Pascal Sohm das Tor zum 1:0 für Türkspor Neckarsulm erzielte. Die Freude bei der Mannschaft war riesig. Der 1. FC Bruchsal versuchte gegenzuhalten, doch Türkspor Neckarsulm blieb am Drücker. Der zweite Treffer vor dem Pausenpfiff

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit folgte der nächste emotionale Höhepunkt dieser Begegnung. In der 45. Minute schlug der Oberligist erneut zu und baute den Vorsprung weiter aus. Der Treffer zum 2:0 in der 45. Minute sorgte für einen perfekten Schlusspunkt unter eine extrem starke erste Hälfte. Mit dieser beruhigenden 2:0-Führung ging es schließlich in die Pause. Der Umschwung in der zweiten Halbzeit Nach dem Seitenwechsel kippte die Stimmung jedoch. Der 1. FC Bruchsal steckte keineswegs auf und kämpfte sich mit großer Entschlossenheit zurück in die Partie. In der 53. Minute verkürzte Robin Mörmann auf 2:1 für den Verbandsligisten. In der 74. Minute war das Comeback des Gegners schließlich perfekt: Kai Kleinert erzielte in der 74. Minute das Tor zum 2:2-Ausgleich. Am Ende trennten sich Türkspor Neckarsulm und der 1. FC Bruchsal in einem emotionalen Testspiel mit 2:2.

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr FSV Waiblingen FSV Waiblingen Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm 15:30 live PUSH