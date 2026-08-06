Oberligist Türkspor Neckarsulm: „Es gab einen riesigen Umbruch“

– Foto: Jens Körner

Im FuPa-Teamcheck spricht Hüseyin Kandazoglu, der 46-jährige neue Trainer von Türkspor Neckarsulm, über den emotionalen Empfang beim Verein, den tiefgreifenden Kaderumbruch des Teams in der Oberliga Baden-Württemberg sowie das zurückliegende Pokalaus und die Erwartungen an den bevorstehenden Saisonauftakt.

Der Einstand beim neuen Klub verlief auf menschlicher Ebene äußerst positiv. „Wir wurden sehr gut empfangen von Türkspor, auch von den Vorständen. Das war sehr herzlich und wir fühlen uns da natürlich wohl“, sagt Hüseyin Kandazoglu gegenüber FuPa. Die Verbindung zu dem Verein ist für das Trainerteam eine besondere Aufgabe: „Es ist ein türkischer Verein, der uns auch die Möglichkeit gibt, Oberligatrainer zu werden. Das schätzen wir sehr und sind dem Verein natürlich auch dankbar.“

Eine zentrale Rolle im Team von Türkspor Neckarsulm nimmt Angreifer Pascal Sohm ein. Das Trainerteam schätzt seinen Verbleib im Verein außerordentlich hoch ein. Über des Ex-Profi Pascal Sohm äußert sich Hüseyin Kandazoglu voll des Lobes: „Wir finden das als Trainerteam super und charakterstark, dass er zu Türkspor hält und dass er den Verein nicht verlassen hat. Er hat bei diesem großen Umbruch einen großen Beitrag geleistet durch sein Standing für Türkspor. Das hat uns natürlich sehr gefreut und wir sind ihm dankbar, dass er jetzt auch in der Mannschaft geblieben ist. Er wird auch unser Kapitän für die neue Saison, wir schenken ihm das Vertrauen und schätzen das auch, was er erreicht hat.“

Schwierige Bedingungen in der Vorbereitung

Sportlich verlief die Sommerpause hingegen alles andere als reibungslos. „Wir haben keine gute Vorbereitung gehabt“, fasst Hüseyin Kandazoglu die Wochen vor dem Saisonstart zusammen. Der Grund dafür lag vor allem in der extremen Fluktuation innerhalb des Kaders: „Wir haben viele Spieler bekommen. Es gab einen riesigen Umbruch in der Mannschaft. Wir hatten vom letzten Oberliga-Kader eigentlich nur Pascal Sohm als Stammspieler. Und dann waren noch drei Spieler da, die nochmal im Verein waren, aber natürlich jetzt keine absoluten Stammspieler waren.“

Verletzungsschock im Kader

Zu den personellen Sorgen gesellte sich noch Pech hinzu. „Wobei sich dann Mateo Divkovic sehr schwer verletzt hat. Kreuzbandriss, das hat uns dann auch nochmal geschadet. Und natürlich schade für den Jungen“, bedauert der 46-jährige Trainer. Die ständigen Veränderungen erschwerten die Arbeit massiv: „Und dann kamen viele Spieler und viele Spieler sind gegangen. Wir mussten aussortieren, wir mussten nochmal draufschauen, genauer draufschauen. Hat er die Qualität für die Oberliga, hat er die nicht? Es ist immer schwer einzuschätzen bei ein, zwei Trainingseinheiten. Das war ja dann auch nicht so einfach für uns.“

Spagat zwischen Sichtung und Philosophie

Der Aufwand im Trainingsbetrieb war extrem hoch, da mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigt werden mussten. „Nebenbei musst du ja noch eine Vorbereitung machen, nebenbei musst du dich auf die Freundschaftsspiele vorbereiten. Nebenbei musst du versuchen, deine eigene Philosophie der Mannschaft zu integrieren. Das hat sich alles so ein bisschen schwer gestaltet“, schildert Hüseyin Kandazoglu die komplexe Situation.

Dennoch ziehe man auch Positives aus dieser Phase: „Im Großen und Ganzen sind wir natürlich im Nachgang froh, dass wir dann doch noch ein paar Spieler bekommen haben, auch von der Qualität her, die uns weiterhelfen könnten. Das einzige Problem ist, die Spieler, die kamen, waren ja auch nicht topfit. Wir müssen die erstmal fit kriegen, das braucht dann auch nochmal seine Zeit. Ja, deswegen kein optimaler Start für uns.“

Ernüchterung in der dritten Pokalrunde

Ein wichtiger Gradmesser war die Partie in der 3. Runde vom WFV-Pokal beim Verbandsligisten FSV Hollenbach, die letztlich schmerzhaft endete. „Wir sind 1:0 in Führung gegangen, das war sehr gut herausgespielt. Das war ein guter Start für uns nach drei Minuten“, erinnert sich Hüseyin Kandazoglu. Doch die Freude hielt nicht an: „Danach haben wir zwei individuelle Fehler gemacht, wir lagen mit 1:2 hinten. Nach der Halbzeitpause haben wir versucht, das 2:2 zu erzwingen. Wir hatten auch zwei große Chancen, vor allem die eine Chance von Pascal Sohm, eine Riesenchance. Haben wir leider nicht gemacht.“

Entscheidender Doppelschlag im zweiten Durchgang

In der zweiten Hälfte nahm das Unheil seinen Lauf. „Im Gegenzug bekommen wir das 3:1. Zwei Minuten später kriegen wir das 4:1. Dann war der Kuchen gegessen. Dann war es brutal schwierig für die Mannschaft zurückzukommen“, analysiert der Trainer das Geschehen. Auch Taktikveränderungen brachten keine Stabilität mehr: „Wir haben dann wieder umgestellt, wollten kompakter stehen. Das haben wir auch nicht geschafft. Dann kam das 5:1 und 6:1. Und dann so, dass wir aus dem Pokal ausscheiden. Wir haben auch gute Aktionen gehabt, das war aber zu wenig gegen Hollenbach.“

Höchster Respekt vor dem Pokalgegner

Gleichzeitig sparte Hüseyin Kandazoglu nicht mit Anerkennung für die gegnerische Leistung: „Hollenbach ist eine überragende, starke Mannschaft. Das muss man ganz klar ansprechen. Sie haben auch verdient gewonnen. Auch Respekt und Glückwunsch. Die spielen seit Jahren zusammen. Die Mannschaft ist meiner Meinung nach stärker geworden als in der letzten Saison. Die haben ein, zwei gute Spieler bekommen. Sie werden in der Verbandsliga eine sehr große Rolle spielen. Die werden um den Aufstieg spielen. Deswegen war es für uns schwer, gegen so eine Mannschaft zu spielen, die seit Jahren zusammenspielt.“ Aus dem Pokalaus zieht der Coach jedoch wertvolle Erkenntnisse: „Aber wir haben gute Erkenntnisse aus diesem Spiel gezogen. Wir haben es analysiert und versuchen, es gegen Singen besser zu machen. Wir sind guter Dinge.“

Neuzugänge mit starkem Charakter

Bezüglich der Transferaktivitäten geht der Trainer genauer auf das neue Spielermaterial ein. „Wir haben natürlich nach und nach Spieler bekommen. Alex Michalik, natürlich ein sehr überragender Torwart, der vom Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach kam. Was ich sagen kann: Alle diese Spieler, die wir jetzt verpflichtet haben, haben sehr gute Charaktere. Wir haben die auch bewusst ausgesucht. Wir haben uns da wirklich intensiv Gedanken gemacht, weil wir einfach starke, gute Charaktere in der Mannschaft haben wollen, dadurch, dass es jetzt eine komplett neue Mannschaft ist.“

Gestandene Kräfte und junge Talente

Einige Neuzugänge bringen bereits viel Erfahrung mit, während andere als Entwicklungsspieler gelten. „Eins ist auch klar, natürlich außer jetzt Marko Andrić und Kadir Sefa Bulut, die in ihren Vereinen eine wichtige Rolle gespielt haben. Alle anderen Spieler sind natürlich hochtalentiert. Auch sehr junge Spieler sind dabei, die natürlich noch Ambitionen haben, nach oben zu kommen. Und das Gute jetzt bei uns ist, dass diese Spieler die Möglichkeit bei uns haben, sich zu zeigen, sich zu präsentieren in der Oberliga, um dem auch gerecht zu werden, dass sie Oberligaspieler sind.“

Potenzial der defensiven Neuzugänge

Im Einzelnen erläutert der Coach weitere Personalien: „Wir haben, wie gesagt, neue Spieler bekommen. Wie jetzt Taha Albayrak, ein sehr junger, talentierter Innenverteidiger, der seine Sache aktuell sehr gut macht. Ozan Suncak, ein talentierter Junge, der natürlich auch nach oben möchte.“ Besondere Hoffnungen ruhen auf einem weiteren Akteur: „Karim El Abed, denke ich, ist ein wichtiger oder einer der wichtigen Transfers. U19-Tunesien-Nationalspieler, der natürlich beim Bahlinger SC verletzt war, am Anfang auch gespielt hat in der Regionalliga, danach aber durch seine Verletzung lange ausfiel. Er hatte eine Schambeinentzündung und damit ist er lange ausgefallen. Sonst hätten wir ihn, denke ich, auch nicht bekommen. Aber wir sind froh, dass wir ihn in unserem Kader haben. Er kann eine wichtige Rolle spielen in unserer Mannschaft. Er ist ein eigener, erfahrener Spieler.“

Chance für weitere Aufbauspieler

Auch in der Offensive und im Mittelfeld sieht Hüseyin Kandazoglu viel Potenzial bei den neuen Kräften: „Dann haben wir natürlich Batuhan Tasdögen bekommen von Young Boys Reutlingen, der dort auch keine große Rolle gespielt hat, immer wieder Einsatzzeiten bekommen hat, aber sich nie richtig durchsetzen konnte. Er hat jetzt bei uns die Chance, sich durchzusetzen und zu zeigen, dass er oberligatauglich ist oder höhere Ambitionen hat und höher gehen kann. Salvatore Varese, natürlich ein erfahrener Spieler, der auch von den Youngboys kommt, der in Heilbronn wohnt. Er ist jetzt auch 31, kann bei uns in der Mannschaft natürlich eine tragende Rolle spielen. Rejan Omerovic, ein sehr talentierter Junge, von Hollenbach geholt. Er hat auch immer wieder Einsatzzeiten bekommen in Hollenbach, konnte sich auch nicht richtig durchsetzen. Bei uns macht er seine Sache aktuell sehr gut, wir sind sehr zufrieden mit ihm und hoffen, dass seine Leistung weiterhin stetig, also konstant bleibt, dass er dann natürlich auch diese Rolle spielen kann, die wir ihm vorgeben.“

Erfahrung und Nachwuchskräfte im Aufgebot

Auch für weitere Akteure bietet der Klub eine Plattform: „Dann haben wir Arel Demir, der ist natürlich auch in der Liga bekannt, war auch in ein paar Vereinen, hat sich auch nicht so durchsetzen können. Hier hat er natürlich auch die Möglichkeit, sich zu zeigen. Ein erfahrener Oberligaspieler. Natürlich muss sich jeder Spieler, der jetzt auch hier aufgezählt worden ist, über Leistung in die Mannschaft reinkommen. Deswegen wird es spannend.“

Bezüglich der Torwart- und Nachwuchsposition ergänzt er: „Wir haben natürlich einen Torwart, Matej Barisic vom TSV Weilimdorf. Zudem haben wir drei Spieler mit Andrew Addo und Giuseppe Berretta. Das sind alles talentierte Jungs, die super Charaktere haben, die sich natürlich in der Oberliga auch erst einmal etablieren müssen. Ja, auch durch Leistung wird es nicht einfach sein. Aber auf jeden Fall gute Jungs, die wir integrieren können oder wollen. Genau das zu diesen Spielern.“

Mögliche Kaderanpassungen in der Transferphase

Hinsichtlich der verbleibenden Transferperiode erhofft sich der Trainer noch Verstärkungen: „Ich hoffe, dass wir da noch zwei, drei Spieler bekommen, die uns natürlich auch auf Anhieb weiterhelfen können. Wir wollen natürlich auch gestandene Spieler, die jetzt vor allem, die jetzt kommen, auch in der Vorbereitung bei anderen Vereinen topfit sind. Vorhin erwähnt, die Spieler, die wir haben, sind einige nicht topfit, die müssen wir erst noch fit kriegen. Aber die Transfers, die wir jetzt tätigen sollten oder kommen sollten, sollten natürlich fitte Spieler sein, die uns dann auch auf Anhieb weiterhelfen.“

Transparenter Umgang bei potenziellen Abgängen

Sollten weitere Neuzugänge stoßen, könnte es auf der Abgangsseite noch Bewegung geben. „Bei Abgängen muss man erstmal noch abwarten, ob es dann noch Abgänge geben wird, wenn wir einige Spieler noch bekommen. Da müssen wir uns natürlich überlegen, bei wem macht es keinen Sinn im Kader zu bleiben und bei wem macht es Sinn zu bleiben. Wir wollen natürlich auch Spielern ganz offen und ehrlich sagen, dass sie erstmal keine Rolle spielen werden, wenn der Kader größer wird, und das muss man den Spielern dann auch vermitteln. Die müssen das dann auch erkennen, dass es so ist, und dann, denke ich, wird man einen Weg finden, dass man den einen oder anderen eventuell woanders unterbekommt“, erklärt Hüseyin Kandazoglu.

Entwicklung des Teamgeists erfordert Geduld

Eine Einschätzung zu den Stärken der Mannschaft fällt zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer. „Aktuell schwierig zu sagen. Wir haben eine sehr gute, charakterlich starke Mannschaft, sehr ambitioniert. Das sehen wir von den Stärken. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich die Mannschaft zu einer Einheit formen. Jeder muss sich noch kennenlernen. Das ist natürlich auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktionieren wird. Da, denke ich, muss man uns noch ein bisschen Zeit geben, um einfach diese Stärken zu sagen. Das ist schwer zu sagen aktuell“, so die Einschätzung des 46-jährigen Trainers.

Blick auf die Anwärter auf den Titel

Im Kampf um die Tabellenspitze sieht der Coach vor allem drei Teams in der Favoritenrolle: „Zu den Meisterschaftsfavoriten denke ich, dass die beiden Regionalliga-Absteiger TSG Balingen und Bahlinger SC sich weiter oben etablieren werden. Ich denke auch, der SSV Reutlingen wird eine große Rolle in dieser Liga spielen.“

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr Türkischer SV Singen Türkischer SV Singen Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm 14:00 PUSH

Blick auf den ersten Spieltag

Am Sonntag, 9. August, um 14 Uhr steht das Oberliga-Auftaktspiel beim Türkischen SV Singen auf dem Programm. „Ich gehe mit gemischten Gefühlen in die Saison. Der Auftakt in Singen wird natürlich eine schwierige Aufgabe für uns sein. Zwei türkische Mannschaften, sie haben auch einen kleinen Umbruch wie wir. Ich denke nicht, dass sie so einen großen Umbruch hatten wie wir, aber ich denke mal, da ist auch ein Umbruch da. Es ist schwer einzuschätzen, die ersten fünf Spiele sind immer schwer einzuschätzen, wie die Mannschaften sind“, blickt Hüseyin Kandazoglu voraus.

Forderung nach einer geschlossenen Reaktion

Für das Match in Singen formuliert der Coach klare taktische und mentale Vorgaben an sein Team: „Ich erwarte natürlich von meiner Mannschaft, dass wir kompakt stehen, aus der Ordnung spielen, aggressiv gegen den Ball spielen und die Vorgaben, die wir jetzt vorgeben, versuchen umzusetzen. Nach dem 1:6 in Hollenbach erwarte ich natürlich von der Mannschaft eine Reaktion, eine positive Reaktion. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben, dass wir so nicht auftreten können. Ich habe der Mannschaft gesagt: Gewöhnt euch an diese Situation, an dieses Spiel, weil das wird öfters der Fall sein. Da müssen wir auf dem Platz Lösungen finden, gemeinsam als Mannschaft agieren, nicht jeder Einzelne. Das wird die große Herausforderung für uns als Trainer in den nächsten Wochen sein. Die Mannschaft muss so schnell wie möglich in die Ordnung rein, einen klaren Kopf behalten und ihre Stärken auf dem Platz wieder abrufen. Das wird die große Kunst sein. Ich hoffe, dass es uns schnell gelingt und wir etwas Zählbares mitnehmen können.“