Oberligist Türkspor Neckarsulm: "Da werden wir nicht viele bekommen"

Für Türkspor Neckarsulm steht am Sonntag um 14 Uhr das erste Heimspiel der neuen Saison auf dem Programm. Nach dem misslungenen Auftakt beim Türkischen SV Singen soll gegen den Aufsteiger Young Boys Reutlingen der erste Schritt nach vorne gelingen. Die Aufgabe wird allerdings durch mehrere Ausfälle erschwert.

Knapp am Punktgewinn vorbei

Zum Saisonauftakt musste sich Türkspor Neckarsulm beim Türkischen SV Singen vor 278 Zuschauern mit 0:1 geschlagen geben. Das einzige Tor der Begegnung erzielte Ali-Bey Yilmaz in der 47. Minute. In der Schlussphase wurde die Situation für Türkspor zusätzlich schwierig: Ozan Suncak sah in der 88. Minute Gelb-Rot, Marko Andric wurde in der 90. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen.

Vier Spieler fehlen

Die beiden Platzverweise haben nun direkte Auswirkungen auf die kommende Partie. „Durch die zwei roten Karten fehlen uns natürlich Marko Andric und Ozan Suncak. Die beiden fehlen uns“, sagt Trainer Hüseyin Kandazoglu gegenüber FuPa. Darüber hinaus stehen zwei weitere Spieler nicht zur Verfügung: „Und dann haben wir noch zwei Urlauber, Salvatore Varese und Batuhan Tasdögen, die werden uns fehlen.“ Damit muss Türkspor Neckarsulm gegen den Aufsteiger auf insgesamt vier Spieler verzichten.

Die Leistung macht Mut

Trotz der Niederlage in Singen blickt Trainer Hüseyin Kandazoglu positiv auf den Auftakt zurück. „Ich hoffe, dass wir auf das Spiel, was wir am Wochenende hatten gegen Singen, dass wir darauf aufbauen können. Es war ein gutes Spiel von uns, wir haben uns halt nicht belohnt.“ Genau daran soll die Mannschaft am Sonntag anknüpfen. Die Leistung aus der vergangenen Woche soll die Grundlage für das erste Heimspiel bilden.

Wenige Chancen erwartet

Gleichzeitig weiß der Trainer, dass gegen Young Boys Reutlingen vermutlich nicht viele Möglichkeiten entstehen werden. Deshalb kommt es darauf an, die vorhandenen Chancen zu nutzen. „Und ich hoffe, dass wir diese Chancen, die wir gegen Reutlingen bekommen werden, da werden wir nicht viele bekommen, dass wir die verwerten“, sagt Hüseyin Kandazoglu.

Mehr Konsequenz im letzten Drittel

Die Forderung des Trainers geht dabei über die Chancenverwertung hinaus. Im letzten Drittel soll die Mannschaft konsequenter werden und häufiger zum Abschluss kommen. „Darauf hoffe ich, dass es dann auch passiert. Und dass wir dann natürlich auch in einem dritten Drittel dann konsequenter spielen und auch zum Abschluss kommen.“

Reutlingen mit einem Punkt

Der Aufsteiger Young Boys Reutlingen ist mit einem Unentschieden in die Oberliga Baden-Württemberg gestartet. Nach dem ersten Spieltag steht die Mannschaft mit einem Punkt und 1:1 Toren auf dem zehnten Tabellenplatz. Türkspor Neckarsulm ist nach der 0:1-Niederlage in Singen mit null Punkten und 0:1 Toren 15.

Die Ausgangslage

Für Türkspor Neckarsulm geht es damit im ersten Heimspiel der Saison um die ersten Punkte. Gegen den Aufsteiger Young Boys Reutlingen soll die Mannschaft die gute Leistung aus Singen bestätigen, sich diesmal aber für ihren Aufwand belohnen.