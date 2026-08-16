Oberligist Türkspor Neckarsulm: "Aber das ist leider nicht passiert"

Die Voraussetzungen für die Begegnung waren für die Hausherren extrem kompliziert, da mehrere Stammkräfte nicht zur Verfügung standen. Trainer Hüseyin Kandazoglu ordnet gegenüber FuPa die Niederlage wie folgt ein: „Natürlich ist dieses 1:3 bitter und ärgerlich. Aber wir müssen vorher sagen, wir haben natürlich ein ganz anderes Spiel gehabt wie gegen Singen. Uns haben drei wichtige Spieler gefehlt, wie Ramiz Kaliki, wie Ozan Suncak rotgesperrt und Marko Andrić rotgesperrt. Wir mussten total umstellen und in unserer Situation haben wir nicht so viele Alternativen, dass wir dies kompensieren können.“

Früher Rückstand und die direkte Antwort

Nach der Umstellungen begann die Partie zunächst mit einem Dämpfer. In der 14. Minute erzielte Jonas Meiser das 0:1 für Reutlingen. Hüseyin Kandazoglu analysierte die Torentstehung so: „Trotzdem haben wir, denke ich, phasenweise ein ordentliches Spiel gehabt. Wir lagen dann 0:1 hinten, ein individueller Fehler. Sechser verliert im Zentrum den Ball, dann wird der Ball schnell nach außen gespielt, der Ball kommt wieder ins Zentrum und wir schließen halt nicht so schnell. Und dann passiert das 0:1.“

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und schlugen in der 19. Minute zurück: Lirim Hoxha traf nach starkem Pressing zum 1:1-Ausgleich. „Wir haben uns dann eigentlich gut gefangen, haben dann versucht mehr Druck auszuüben, es hat dann auch gut geklappt und wir haben dann auch durch das Pressing den Gegner zu Fehlern gezwungen. Daraus ist dann das 1:1 entstanden. Lirim war allein vor dem Torwart, Eins-gegen-Eins, hat das schön gemacht“, so der Coach.

Verpasste Großchance und Rückschlag vor der Pause

In der Folge übernahm Türkspor Neckarsulm die Kontrolle und erarbeitete sich die riesige Chance zur Führung. Nach einem tiefen Pass von Innenverteidiger Karim El Abed verarbeitete Pascal Sohm den Ball und bediente erneut Lirim Hoxha, der im Eins-gegen-Eins am herauseilenden Gästekeeper Nikolay Goranov hängen blieb. Hüseyin Kandazoglu schilderte die Schlüsselszene emotional: „Wir waren voll im Saft und da hatten wir eigentlich ein bisschen Übergewicht, haben das Spiel eigentlich kontrolliert. Und dann haben wir eine Riesenchance, also die identische Situation, ein sehr guter Ball in die Tiefe von Karim. Pasacal macht es überragend fest, spielt den Ball ins Zentrum vertikal und dann kommt der Ball in die Tiefe zum Lirim wieder. Wieder eine Eins-gegen-Eins. Da hat er nur den einen Fehler gemacht, er hat den zweiten Kontakt zu weit nach vorne gelegt und dann kam der Torwart raus und dann wollte er den Torwart umspielen und dann ist er am Torwart hängen geblieben.“

Stattdessen schlug Reutlingen kurz vor dem Pausenpfiff eiskalt zu: Hakan Aktepe erzielte in der 45. Minute das 1:2. „Es war brutal heiß. Dann stellen wir uns hinten rein und lassen sie kommen. Wir bekommen dann das zweite Gegentor. Dann stand es vor der Halbzeit 1:2“, erklärte Kandazoglu.

Umstrittener Gegentreffer und fehlende Wechseloptionen

Nach dem Seitenwechsel versuchte das Team das Spiel erneut zu drehen. Doch in der 59. Minute stellte Jonas Meiser mit seinem zweiten Treffer den 1:3-Endstand her. Trainer Kandazoglu sah eine klare Fehlentscheidung: „Wir haben dann nochmal nach zehn Minuten umgestellt, nach der Halbzeit, haben die Jungs nochmal motiviert, dass wir unsere Chancen besser nutzen wollen, dass wir kontrollierter spielen wollen, dass wir natürlich die Chipbälle hinter die Kette spielen müssen, weil Young Boys uns hoch angelaufen ist. Wir haben zwei-, dreimal gut herausgespielt und das hätten wir einfach öfters machen sollen. Da gab es auch die Gelegenheit, aber die Spieler konnten es da nicht umsetzen", so der Trainer.

"Und dann eine knifflige Situation im Flugball, wo es meiner Meinung nach klares Abseits ist. Und dann kriegen wir das 3:1 und dann war es für uns brutal schwer. Wir konnten natürlich auch von der Bank nicht mehr reagieren, weil uns diese Spieler gefehlt haben. Und deswegen ist es 3:1 so geblieben.“