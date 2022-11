Oberligist TSV Meerbusch stoppt seinen Abwärtstrend TSV Meerbusch gewann mit 2:0 bei TuRU Düsseldorf.

Der TSV Meerbusch hat seinen Abwärtstrend in der Oberliga Niederrhein gestoppt. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Folge setzte er sich bei TuRU Düsseldorf mit 2:0 (0:0) durch und baute seinen Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang damit wieder auf sechs Punkte aus. „Wir sind sehr erleichtert. Der Sieg ist nicht nur wichtig für die Tabelle, sondern auch für die Köpfe“, sagte Trainer Kevin Kreuzberg.

Nach dem Wechsel traten die Blau-Gelben zielstrebiger auf und gingen in der 57. Minute auch in Führung. Nach Doppelpass mit Oguz Ayan jagte Micah Cain die Kugel aus acht Metern unter die Latte. Nur sieben Minuten später sorgte der TSV bereits für die Vorentscheidung. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte war Ayan auf und davon und schloss überlegt ins lange Eck ab. Für den Angreifer war es im 16. Saisonspiel der 17. Treffer. In der Schlussphase beschränkte sich der TSV darauf, die 2:0-Führung zu verwalten und ließ hinten nichts mehr anbrennen. „Es war ein verdienter Sieg, auch wenn wir sicher besser Fußballspielen können. In der aktuellen Situation haben aber nur die drei Punkte gezählt“, so Kreuzberg.

In der Landesliga hat es den FC Büderich 02 erwischt. Nach 26 aufeinanderfolgenden Monaten ohne Niederlage verlor er wieder ein Pflichtspiel. Ausgerechnet beim zuletzt schwach auftretenden SC Victoria Mennrath unterlag der Spitzenreiter mit 1:2 (1:1). „Wir haben richtig schlecht gespielt. Daher geht das Ergebnis in Ordnung“, befand Trainer Denis Hauswald, dessen Team zu keiner Phase an die guten Leistungen der bisherigen Saison anknüpfen konnte. Den 0:1-Rückstand durch Oliver Krüppel (28.) konnte Dennis Schreuers (43.) noch egalisieren. Auf die erneute Führung durch Krüppel (53.) hatte der FCB keine Antwort mehr, obwohl er nach einer Roten Karte gegen die Hausherren in der Schlussviertelstunde sogar in Überzahl agierte. „Wir haben sowohl Einsatz als auch Leidenschaft vermissen lassen“, sagte Hauswald.

Bezirksligist TSV Meerbusch II unterlag Fortuna Dilkrath mit 1:3 (1:1). Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich sorgte Steffen Drees. In der Kreisliga A feierte der OSV Meerbusch einen 13:0 (5:0)-Sieg über den VfR Fischeln III. Philipp Schmelzer war mit drei Treffern bester Schütze. Der TSV Meerbusch III gewann 4:3 (1:2) bei Rhenania Hinsbeck. Der Siegtreffer gelang Firat Izin in der 84. Minute. In der Frauen-Landesliga verlor der OSV Meerbusch mit 2:3 (1:1) bei Bayer Uerdingen. Tore von Yassmina Ayaou (23.) und Carina Koslitz (83.) waren zu wenig.