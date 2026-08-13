Oberligist TSV Essingen: "Wir brauchen noch mehr Tiefe im Spiel"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Heimspielpremiere in der Oberliga-Saison für den TSV Essingen: Am Samstag (14.30 Uhr) gastiert Regionalliga-Absteiger TSG Balingen in der Carento-Arena. Die Köpf-Elf möchte an den Auftritt vom ersten Spieltag anknüpfen – inklusive einer besseren Chancenverwertung.

Am Ende wollte der Ball einfach nicht mehr über die Linie. Der TSV Essingen tat am ersten Spieltag bei Aufsteiger Young Boys Reutlingen vieles dafür, mit drei Punkten wieder nach Hause zu fahren, erarbeitete sich mindestens ein halbes Dutzend große Gelegenheiten und musste sich unter dem Strich dennoch mit einem 1:1 begnügen.

Die Leistung seiner Mannschaft am ersten Spieltag bewertet Trainer Simon Köpf positiv: „Wir haben es richtig gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir gar nichts mehr zugelassen, das war bockstark. Wir haben viele Möglichkeiten kreiert, waren nach Standards gefährlich. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen – außer, dass wir die Chancen konsequenter nutzen müssen.“

Einer der auffälligsten Akteure war dabei Daniel Schelhorn: Immer anspielbar, enorm präsent und darüber hinaus noch mit einem Traumtor – der Essinger Mittelfeldspieler präsentiert sich in einer sehr guten Verfassung. In der Defensive hat Blend Etemi in dieser Woche voll mittrainiert und ist wieder eine Option für einen längeren Einsatz. Zu seiner Pflichtspielpremiere im Essinger Trikot kam in Reutlingen Simon Gruber, der um ein Haar mit einem Kopfball kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielt hätte. Der 29-Jährige ist nach seiner Verletzung beschwerdefrei und könnte gegen Balingen erstmals von Beginn an auflaufen.

Fraglich sind dagegen die Einsätze von David Braig und Gökalp Kilic. Sicher ausfallen werden Alex Paul und Tyler Spitzlberger sowie die Langzeitverletzten Tarik Schwinger und Manuel Abele.

Die Youngster stehen bereit

Chancen auf Einsatzzeit haben auch die beiden Youngster Daniel Dambacher und Dominik Gebel. Über Dambacher sagt Köpf: „Dambi macht es gut. Er hat sich nochmal weiterentwickelt, ist eng dran und durchaus eine Option.“ Köpf sieht Dambacher am ehesten als Stürmer, aufgrund seines Tempos könnte der 19-Jährige aber auch über die Außenbahn agieren. Ähnlich ist die Situation bei Gebel, der in der Vorbereitung verletzungsbedingt etwas kürzertreten musste, aber inzwischen wieder voll im Training ist.

Balingen ein starker Gegner

Zum ersten Heimspiel erwartet den TSV Essingen mit der TSG Balingen einen starken Kontrahenten: „Sie haben hohe individuelle Klasse, viele gute Spieler mit Regionalliga-Erfahrung“, sagt Köpf, der vor der Geschwindigkeit über die Flügel warnt und mit Ivo Colic zudem einen Schlüsselspieler ausgemacht hat: „Das ist ein Ausnahmespieler im Mittelfeld. Er löst alles mit ein oder zwei Kontakten, weiß immer was passieren könnte. Darauf gilt es ein besonderes Augenmerk zu legen.“

Für seine Mannschaft gehe es vor allem darum, den Gegner immer wieder in Zweikämpfe zu verstricken und diese dann überwiegend zu gewinnen. Darüber hinaus möchte Köpf die spielerische Entwicklung seiner Mannschaft auch am Samstag auf dem Platz sehen: „Es wird immer besser, das haben wir im ersten Spiel schon gezeigt. Wir brauchen noch mehr Tiefe im Spiel, müssen immer wieder gegenläufige Bewegungen machen.“

Anpfiff in der Carento-Arena ist am Samstag um 14.30 Uhr.