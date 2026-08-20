Oberligist TSV Essingen: "Viel passieren sollte nicht mehr"

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Der TSV Essingen muss im Heimspiel der Oberliga-Saison gegen Türkspor Neckarsulm (Samstag, 14,30 Uhr) auf gleich mehrere Spieler verzichten. Dennoch ist das Ziel klar: Mit einem weiteren Heimsieg soll das Punktekonto auf sieben Zähler anwachsen.

Die Heimspielpremiere gegen die TSG Balingen am vergangenen Samstag war für den TSV Essingen ein voller Erfolg. Der 3:1-Sieg war insgesamt verdient. Nach einer schwierigen Anfangsphase steigerte sich der TSV deutlich und behielt die drei Punkte in der heimischen Arena.

Co-Spielertrainer Patrick Auracher ordnet den Sieg mit ein paar Tagen Abstand ein: „In den ersten 25 Minuten hatten wir nicht den Zugriff, den wir wollten. Danach haben wir die Kurve bekommen. Wir wussten vor dem Spiel, dass wir auch Balingen besiegen können. Das hat sich dann bestätigt. Wenn wir bereit sind, uns zu quälen, körperlich und mental voll da sind, können wir jeden Gegner in dieser Liga schlagen.“

Seinen dritten Pflichtspieleinsatz für den TSV feierte Torwart Heiko Schmid, der den krankheitsbedingt fehlenden Jerome Weisheit vertrat. Etwas Glück hatte der 25-Jährige bei einer Aktion in der Anfangsphase, als er den Ball gegen Balingens Stürmer Simon Klostermann verlor, anschließend aber mit einer Glanzparade den Rückstand verhinderte. „Den Fehler hat er super ausgemerzt. Und anschließend hat er ein klasse Spiel gemacht“, so Auracher zur Leistung von Schmid.

Seinen ersten Startelfeinsatz hatte auch Stürmer Simon Gruber. Der 29-Jährige war beim Balinger Eigentor zum 1:0 entscheidend beteiligt. Über Gruber sagt Auracher: „Wir werden noch viel Freude an ihm haben. Er bringt etwas mit, was wir so bisher nicht hatten. Es war schade, dass wir ihn kurz nach der Halbzeit aufgrund der Gelb-Rot-Gefahr auswechseln mussten.“

Einige Ausfälle

Beim Spiel am kommenden Wochenende müssen die Essinger auf einige Akteure verzichten. Neben den Langzeitverletzten Tarik Schwinger, Alex Paul und Manuel Abele fehlen auch Tyler Spitzlberger, David Braig, Dominik Gebel, Patrick Auracher, Daniel Bux und Daniel Schelhorn. Wieder am Start sind dagegen Jerome Weisheit, Yusuf Coban und Gökalp Kilic.

„Viel passieren sollte nicht mehr“, sagt Auracher, der aber ergänzt: „Die erste Elf ist dennoch richtig gut. Da gibt es keinerlei Ausreden.“

Gegner Türkspor Neckarsulm ist schwer einzuschätzen. Der Kader wurde im Vergleich zum Vorjahr fast komplett ausgetauscht. Unter anderem schnürt inzwischen Lirim Hoxha – bis vergangenen Sommer noch in Essingen – seine Fußballschuhe für die Neckarsulmer. Über die Spielweise des kommenden Gegners sagt Auracher: „Sie versuchen kompakt zu verteidigen und nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Vorne haben sie eine gewisse individuelle Qualität.“

Für die Essinger geht es darum, die richtige Einstellung an den Tag zu legen, wie Auracher betont: „Sie sind nicht zu unterschätzen. Wir können mit sieben Punkten starten, das muss das Ziel sein. Wir müssen es seriös und mit Überzeugung angehen. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bekommen, gewinnen wir. Davon bin ich überzeugt.“

Anpfiff in der Carento-Arena ist am Samstag um 14.30 Uhr.