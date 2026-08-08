Oberligist TSV Essingen: "Ich bin noch nicht mit allem zufrieden"

– Foto: TSV Essingen

Nach der erfolgreichsten Oberliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte gibt es erneut einige Änderungen im Kader des TSV Essingen. Trainer Simon Köpf hat in der Vorbereitung ein neues Spielsystem einstudiert – und hofft vor allem durch zwei Neuzugänge auf mehr Präsenz vor dem gegnerischen Kasten.

Lange Zeit rangierte der TSV Essingen in der vergangenen Runde auf dem dritten Platz der Oberliga und hatte sogar noch Chancen auf den Relegationsplatz. Vorsorglich beantragte der Verein die Regionalliga-Lizenz. Nach einer Niederlage in Hollenbach platzte der Traum, dennoch stand mit Rang fünf und 54 Punkten die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte zu Buche.

Entsprechend hatten die sportlichen Leiter Lars Eisenmann und Patrick Funk einiges zu tun. Fünf externe Neuzugänge unterschrieben einen Vertrag in Essingen – darunter die routinierten Stürmer Simon Gruber und David Braig. „Es haben seit vergangenem Sommer viele langjährige Säulen aufgehört. Es war wichtig, dass wir wieder etwas Erfahrung dazu bekommen“, ordnet Trainer Simon Köpf die Situation ein.

Erneut gab es im Sommer einen mittelgroßen Umbruch im Kader: Mit Patrick Funk und Steffen Lang haben zwei langjährige Führungsspieler ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt – wobei Funk dem Verein als sportlicher Leiter in neuer Funktion erhalten bleibt. Mit Max Neunhoeffer ging zudem ein zuverlässiger Verteidiger, darüber hinaus gehören auch die jungen Offensivspieler Leon Leuze (zum FC Nöttingen) und Benjamin Dudda (nach Göppingen) nicht mehr zum Essinger Aufgebot.

Gruber und Braig hätten laut Köpf sofort eine Führungsrolle übernommen, was bei den Transfers aber auch die Erwartung an beide gewesen sei. Sportlich sollen beide vor allem für mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum sorgen. Beide haben ihre Klasse und Torgefahr in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Jetzt will der TSV Essingen von den Qualitäten profitieren: „Wir möchten eine größere Boxbesetzung, mehr Torgefahr bei Flanken. Ich denke, das ist uns schon ganz gut gelungen mit den Transfers“, so Köpf.

Dominik Gebel und Daniel Dambacher gehören künftig fest zum Oberligakader. Beide sammelten bereits Oberligaminuten und hatten großen Anteil an den Aufstiegen der zweiten Mannschaft und der U19. Ihnen traut Köpf den nächsten Entwicklungsschritt zu.

Mit Tyler Spitzlberger, Tarik Schwinger und Jannik Oettinger kamen zudem drei vielversprechende Talente. Köpf sagt über das Trio: „Das sind junge, hungrige Spieler, die das Potenzial haben, direkt Stammspieler zu werden.“

Neues Spielsystem

In der Vorbereitung implementierte Köpf mit dem 3-5-2 eine neue Grundformation, die aber auf dem Platz flexibel umgesetzt werden soll: „Wenn man ein neues Spielsystem einstudiert, dann braucht es einen Tick mehr Zeit. Ich bin noch nicht mit allem zufrieden. Es gibt noch Nachholbedarf – gerade bezüglich der Positionierungen, wenn wir die Formation während des Spiels wechseln. Daran müssen wir weiterhin arbeiten“, so Köpf.

Über die Spielweise, die er von seiner Mannschaft sehen will, sagt Köpf: „Bei der Arbeit gegen den Ball waren wir stets gut, haben wenig Gegentore zugelassen. In der vergangenen Saison gab es drei Ausreißer mit insgesamt 17 Gegentreffern. In den meisten Spielen hatten wir eine super Abwehrarbeit, daran wollen wir anknüpfen. Offensiv haben wir uns viele Chancen erspielt, daraus aber zu wenig Tore gemacht. Da möchten wir uns verbessern.“

Oberstes Ziel bleibt Klassenerhalt

Tabellarisch bleibt das primäre Ziel der Klassenerhalt. Darüber hinaus formuliert Köpf aber auch einen persönlichen Anspruch: „Mein persönliches Ziel ist es, immer besser zu sein als im Vorjahr.“

Die Liga schätzt der 39-Jährige als sehr ausgeglichen ein: „Die ersten elf bis zwölf Mannschaften sind auf einem ähnlichen Niveau. Ich glaube, die absolute Spitzenmannschaft – wie in den vergangenen beiden Jahren – haben wir in diesem Jahr nicht. Dafür ist die Liga in der Breite gut. Wir müssen in jedem Spiel an die Grenzen gehen, um etwas zu holen.“

Als Favoriten nennt Köpf die Absteiger aus Balingen und Bahlingen sowie den SSV Reutlingen, der laut Köpf „richtig Qualität dazu bekommen“ habe. Zum erweiterten Favoritenkreis zählt Köpf zudem Pforzheim, Ravensburg und Nöttingen.

Heute, 14:00 Uhr Young Boys Reutlingen Young Boys Reutlingen TSV Essingen TSV Essingen 1 1 PUSH

Das Auftaktprogramm des TSV Essingen

Sa, 08.08.2026, 14.00 Uhr: Young Boys Reutlingen (A)

Sa, 15.08.2026, 14.30 Uhr: TSG Balingen (H)

Sa, 22.08.2026, 14.30 Uhr: Türkspor Neckarsulm (H)

Sa, 29.08.2026, 15.30 Uhr: FV Ravensburg (A)

Der Kader

Torhüter

Jerome Weisheit (27 Jahre), Heiko Schmid (25)

Abwehr

Lennart Ruther (28), Blend Etemi (22), Patrick Auracher (36), Tom König (19), Tarik Schwinger (20), Tyler Spitzlberger (20), Janik Wiedmann (25)

Mittelfeld

Besnik Koci (25), Erman Kilic (26), Yusuf Coban (29), Julian Biebl (30), Manuel Abele (21), Jannik Pfänder (22), Daniel Bux (26), Gökalp Kilic (26), Daniel Schelhorn (28), Jannik Pfänder (22), Jannik Oettinger (19)

Angriff

Niklas Groiß (29), Alexander Paul (22), David Braig (35), Dominik Gebel (19), Simon Gruber (29), Daniel Dambacher (19)

Die Zugänge

David Braig (Stuttgarter Kickers)

Daniel Dambacher (eigene Jugend)

Dominik Gebel (eigene Jugend)

Simon Gruber (TSV Nördlingen)

Jannik Oettinger (FC Heidenheim U19)

Tarik Schwinger (VfR Aalen)

Tyler Spitzlberger (FV Ravensburg)

Die Abgänge

Tom Österle (TSV Crailsheim)

Patrick Funk (Karriereende)

Alessandro Abruscia (TSV Gaildorf)

Lirim Hoxha (Türkspor Neckarsulm)

Max Neunhoeffer (unbekannt)

Steffen Lang (Karriereende)

Leon Leuze (FC Nöttingen)

Benjamin Dudda (Göppinger SV)

Das TSV-Team

Trainer: Simon Köpf

Co-Trainer: Patrick Auracher

Co-Trainer: Jens Malitzke

Torwarttrainer: Thomas Traub

Abteilungsleiter und Teammanager: Joachim Kiep

Abteilungsleiter: Dr. Siad Esber

Sportliche Leiter: Lars Eisenmann, Patrick Funk

Betreuer: Rainer Müller, Florian Müller, Silas Ilzhöfer und Jonas Maier

Physiotherapeuten: Philip Kelterer, Tabea Springer

Pressereferenten: Marcel Esber, Markus Gentner