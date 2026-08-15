Oberligist TSV Essingen: "Es war einfach unbeschreiblich"

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Der TSV Essingen besiegt die TSG Balingen im ersten Heimspiel der Oberliga-Saison mit 3:1. Nach einer schwierigen Anfangsphase steigerte sich die Köpf-Elf deutlich und behielt die drei Punkte in der Carento-Arena.

Kurzfristig musste der TSV Essingen krankheitsbedingt auf Torwart Jerome Weisheit verzichten. Heiko Schmid vertrat ihn. Darüber hinaus fehlte Gökalp Kilic, dafür stand Simon Gruber von Anfang an auf dem Platz.

Die Gäste erwischten den besseren Start: Nach nicht einmal zwei Minuten lag der Ball bereits im Essinger Tor, doch die Schiedsrichter-Assistentin erkannte eine Abseitsstellung von Simon Klostermann. In der 12. Minute hatte Klostermann die Riesenchance zur Führung. Er luchste Torwart Schmid den Ball ab und war bereits an ihm vorbei, kam anschließend aber etwas ins Stolpern. Schmid verhinderte mit einer Glanzparade den Essinger Rückstand. In der Folge schnürte der Regionalliga-Absteiger die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein und war vor allem über Maxim Schmalz auf der linken Seite brandgefährlich. Einzig der finale Abschluss fehlte den Balingern.

Essingens Trainer Simon Köpf analysierte: „Wir sind ganz schwer reingekommen, waren am Anfang die klar schwächere Mannschaft. Da hatten wir etwas Glück.“

Essingen wird stärker

Die Trinkpause kam für die Essinger im richtigen Moment: „Wir haben ein paar Sachen geändert und waren anschließend die gefährlichere Mannschaft“, so Köpf, dessen Mannschaft fortan deutlich aggressiver auftrat und die Gäste unter Druck setzte. In der 29. Minute kratzte ein Verteidiger den Kopfball von Niklas Groiß von der Linie und in der 36. Minute parierte Balingens Schlussmann Louis Potye den Schuss von Erman Kilic. Kurz darauf war dann Daniel Bux in einer guten Schussposition, zielte aber vorbei.

Die Essinger Führung bahnte sich an und fiel schließlich in der 42. Minute: Den scharfen Freistoß von Daniel Schelhorn bugsierte ein Balinger Verteidiger unglücklich über die eigene Linie.

Offenes Spiel nach der Pause

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wog die Partie hin und her mit Chancen auf beiden Seiten: Zunächst lenkte Schmid einen Schuss von Hennoch Grauer an den Innenpfosten, im Gegenzug tauchte Erman Kilic frei vor dem Tor auf, schob jedoch vorbei. Dann der zweite Aluminiumtreffer für die Gäste: Der Schlenzer von Florian Barth klatschte an die Latte.

Zum Ende dieser wilden Phase trafen dann die Gastgeber: Nach einem vehementen Antritt von Wiedmann über die rechte Seite gelangte der Ball vor die Füße von Erman Kilic, der in der Grätsche zum 2:0 einschoss (57.). Es dauerte knapp sieben Minuten, ehe Balingen eine Antwort fand: Schmid konnte einen Schuss von Hennoch Grauer nur nach vorne abwehren, wo Klostermann zum 2:1 abstaubte. „Die ersten 30 Minuten nach der Pause waren überragend. Das 2:1 kam etwas aus dem Nichts, da sind wir kurz passiv geworden“, so Köpf.

Gebel macht den Deckel drauf

Nach der zweiten Trinkpause rissen die Gastgeber das Spiel noch einmal an sich. Ein Freistoß von Besnik Koci wurde abgefälscht und zwang Potye zu einer Glanzparade (75.). In der 81. Minute dann die Vorentscheidung: Patrick Auracher schaltete sich über die rechte Seite in die Offensive ein. Seine punktgenaue Flanke fand Dominik Gebel, der zum 3:1 einköpfte. In der 86. Minute verpasste Groiß knapp den vierten Treffer, auf der anderen Seite hätte Noah Neff die Partie in der 91. Minute noch einmal spannend machen können, scheiterte mit seinem Heber aber an Schmid.

Damit hat der TSV Essingen nach den ersten beiden Spielen vier Punkte auf dem Konto, während der Regionalliga-Absteiger aus Balingen weiterhin auf den ersten Punkt der Saison warten muss.

Weitere Stimmen zum Spiel

Lennart Ruther (Innenverteidiger, TSV Essingen): „Die ersten 20 Minuten waren hart. Wir hatten zu große Abstände. Einen Gegner mit dieser Qualität dürfen wir nicht spielen lassen, da waren wir oft zu spät dran. Nach der Hydration Break haben wir es deutlich besser gemacht und um jeden Ball gekämpft. Wir waren sehr gut bei den zweiten Bällen, das ist enorm wichtig für unser Spiel.“

Dominik Gebel (Torschütze zum 3:1, TSV Essingen): „Es war einfach unbeschreiblich. Ich hatte schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl. Ich hatte gleich eine gelungene Aktion, das gibt dann Selbstvertrauen. Das Tor war natürlich super für mich. Ich versuche jetzt, den Schwung mitzunehmen. Wir haben eine starke Truppe. Ich denke, für uns ist einiges drin in dieser Saison.“



