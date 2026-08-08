Oberligist TSV Essingen: "Der Punkt ist heute zu wenig"

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Viele Chancen, aber nur ein Tor. Der TSV Essingen muss sich trotz phasenweiser drückender Überlegenheit in der Oberliga mit einem Unentschieden bei den Young Boys Reutlingen begnügen. In der Schlussphase nahm der Chancenwucher fast skurrile Züge an.

Die Partie des Aufsteigers gegen den Vorjahresfünften ging vom Anpfiff weg nur in eine Richtung: Die Gastgeber igelten sich in der eigenen Hälfte ein, der TSV versuchte Lücken zu finden. Ein früher Führungstreffer wäre Gold wert gewesen und zweimal war die Chance dazu da: In der sechsten Minute verlängerte Patrick Auracher einen Eckball von Gökalp Kilic auf den langen Pfosten, wo mehrere Spieler knapp verpassten. Kurz darauf wurde es wieder nach einer Ecke brandgefährlich: Lennart Ruther kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch ein Verteidiger blockte unmittelbar vor der Torlinie. „Das waren zwei Riesenchancen, die wir leider nicht genutzt haben“, sagte Trainer Simon Köpf.

Young Boys mit ersten Ansätzen

Mitte der ersten Halbzeit wurden auch die Hausherren erstmals gefährlich, der Schuss von Ante Galic strich knapp einen halben Meter über das Tor. Auf der anderen Seite schraubte sich Ruther nach einem Einwurf von Wiedmann sehenswert hoch, köpfte aber aus guter Position am Pfosten vorbei. Wenig später wurde Niklas Groiß bei einem Zweikampf im Strafraum getroffen, die Pfeife von Schiedsrichter Janik Wieland blieb allerdings stumm.

Reutlingens Trainer Volker Grimminger erklärte im Nachgang, warum seine Mannschaft derart defensiv agierte: „Ich hasse es, so Fußball zu spielen, aber es war die einzige Möglichkeit. Wenn wir heute hoch gepresst hätten, hätte uns Essingen nach kurzer Zeit den Stecker gezogen. Wir sind mental und physisch noch nicht so weit.“

Aus dem Spiel heraus kam Essingen jedoch kaum zu Abschlüssen. Köpf analysierte: „Wir haben immer wieder richtig gute Hereingaben von außen gebracht, aber hatten in der ersten Halbzeit keine richtige Boxbesetzung. Da hat uns leider ein richtiger Mittelstürmer gefehlt.“

In der 32. Minute sahen die knapp 350 Zuschauer den zweiten Abschluss der Gastgeber, doch Thomas Diescher traf die Kugel aus ordentlicher Position nicht sauber. Auf der anderen Seite sorgte wieder ein Standard für Gefahr, doch Ruthers Kopfball verfehlte das Tor erneut knapp.

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff dann die kalte Dusche für den TSV: Hakan Aktepe traf mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:0.

Essingen kommt stark aus der Pause

Köpf reagierte zum zweiten Durchgang und brachte mit dem zuletzt angeschlagenen Simon Gruber einen Stürmer. Und die Essinger erwischten einen idealen Start in die zweite Halbzeit: Ein Einwurf von Wiedmann wurde in den Rückraum geklärt, wo Daniel Schelhorn den Ball herrlich volley unter die Latte zum 1:1 hämmerte. Kurz darauf strich der Freistoß von Besnik Koci knapp drüber. Es folgte eine dominante Phase des TSV, wie auch Köpf analysierte: „Es war ein Spiel auf ein Tor. Vor der zweiten Halbzeit meiner Jungs ziehe ich den Hut. Das war richtig gut.“

Einzig der Siegtreffer fehlte dem TSV - und die Möglichkeiten dazu waren in der Schlussphase zahlreich vorhanden. In der 72. Minute bediente Groiß mit einem schönen Pass Jannik Pfänder, der aus knapp sieben Metern den Ball nicht sauber traf. In der 76. Minute ging der abgefälschte Freistoß von Kilic knapp drüber, kurz darauf köpfte Auracher nach der Ecke von Kilic haarscharf vorbei. In der 87. Minute wurde es dann skurril: Der Schuss von Kilic klatschte an den Pfosten und sprang genau auf den Kopf von Ruther, der jedoch aus wenigen Metern den anderen Pfosten traf. Die letzte Gelegenheit gehörte Gruber, dessen Kopfball aus kurzer Distanz Torwart Niukolay Goranov über die Latte lenken konnte.

Es blieb beim Unentschieden, mit dem Köpf nicht zufrieden sein konnte: „Wir hatten genug Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden. Der Punkt ist heute zu wenig.“