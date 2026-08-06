Oberligist TSV Essingen: "Angeschlagene Boxer sind immer gefährlich"

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Der TSV Essingen startet in seine vierte Oberligasaison. Am Samstag ab 14 Uhr gastiert der Vorjahresfünfte beim Neuling Young Boys Reutlingen. Einige Akteure drohen nach dem Pokalspiel am Mittwoch für den Ligaauftakt auszufallen.

Der Pokalabend in Waldstetten hatte für den TSV Essingen gleich mehrere bittere Folgen. Nicht nur das Pokal-Aus stand nach 120 Minuten inklusive Elfmeterschießen zu Buche, gleich drei Spieler verletzten sich während der Partie. Bereits früh musste Abwehrspieler Tarik Schwinger den Platz aufgrund einer Fußverletzung verlassen. Später erwischte es dann auch noch Tyler Spitzlberger sowie David Braig, die beide mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden mussten. Alle drei drohen für den Auftakt in der Liga auszufallen.

Darüber hinaus muss Essingen lange Zeit auf Manuel Abele verzichten, der sich in einem Testspiel einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Auch Alex Paul wird verletzungsbedingt nicht einsatzbereit sein. Wieder eine Option sind dagegen die zuletzt angeschlagenen Blend Etemi und Simon Gruber.

Nachholbedarf bei einigen Spielern

Der Pokal-Krimi in Waldstetten zeigte die Defizite des Oberligisten deutlich auf. Trainer Simon Köpf analysiert die Partie mit etwas Abstand: „Wenn wir nicht das spielen, was wir können und wollen, haben wir große Probleme – auch gegen einen niederklassigen Gegner. Das hat sich schon gegen Köngen in der zweiten Halbzeit angedeutet und sich in Waldstetten fortgesetzt. Man hat gesehen, dass einige Spieler definitiv noch etwas Nachholbedarf haben.“

Young Boys zu Hause eine Macht

In der Liga führt die erste Reise nun nach Reutlingen. Dort trifft der TSV Essingen auf den Neuling Young Boys Reutlingen. Diese dominierten in der vergangenen Saison die Verbandsliga Württemberg und stiegen souverän als Meister auf. Auf ihrem heimischen Terrain gewannen die Young Boys 13 von 16 Spielen, gingen nur einmal als Verlierer vom Platz. „Sie haben überragenden Fußball gespielt, kennen die Bedingungen auf ihrem Kunstrasen bestens. Sie wissen genau, wie sie dort spielen müssen. Sie versuchen immer wieder schnell über die Außen zu kommen und haben dann eine sehr gute Boxbesetzung“, so Köpf über die Stärken des Aufsteigers.

Die Vorbereitung beim kommenden Gegner verlief nicht reibungslos. Unter anderem mussten die Young Boys – genau wie der TSV – bei einem Landesligisten (SG Empfingen) früh die Segel im WFV-Pokal streichen. Köpf rechnet dennoch mit einem top eingestellten Kontrahenten: „Angeschlagene Boxer sind immer gefährlich. Sie werden die Aufstiegseuphorie mitnehmen und versuchen ein Feuerwerk abzubrennen.“

Für den TSV Essingen wird es darum gehen, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen. Ein Dreier zum Oberligaauftakt könnte das ärgerliche Pokal-Aus schnell wieder in Vergessenheit geraten lassen.