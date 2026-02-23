Oberligist TSG Neustrelitz verpflichtet Offensivspieler

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Zum etwas verzögerten Rückrundenstart hat das Oberligateam der TSG Neustrelitz noch einen Neuzugang zu vermelden. Ardolind Sfishta wird ab sofort die Offensivbemühungen der Residenzstädter unterstützen.





Der gebürtige Berliner war zur Halbserie vereinslos. Auf seinem Weg in den Männerbereich hat der heute 20-Jährige in seiner Jugend einige renommierte Vereine durchlaufen. So spielte er zum Beispiel für Tasmania Berlin, für Tennis Borussia oder den Berliner AK. Bei Rot-Weiß Erfurt gehörte Sfishta zum Kader der U19. Trainer Thomas Franke war in der Winterpause auf der Suche nach einem Jungen talentierten Spieler, der einen gesunden Drang zum gegnerischen Tor mitbringt. Der geschlossene Vertrag gilt vorerst bis zum 30.06.2026.

