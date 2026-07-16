Oberligist TSG Neustrelitz vermeldet vier Neuzugänge

– Foto: TSG Neustrelitz

Im Rahmen der Saisonvorbereitung des Oberligisten TSG Neustrelitz konnten sich einige Probespieler für einen Platz in der Jovanovic-Elf empfehlen. Für die Residenzstädter sind die Kaderplanungen quantitativ auf der Zielgeraden.

Mit Sulemann Jules Maruyama präsentiert sich in der neuen Spielzeit wieder ein ehrgeiziger und zielstrebiger japanischer Spieler. Der aus Tokyo stammende 23-jährige gibt in der Seenplatte sein Deutschlanddebüt. Er wird durch seine enorme Schnelligkeit das Spielsystem aus der Defensive beleben.

Mit einem unübersehbarem Offensivdrang ausgestattet ist Jean Carlo Yanez Cortes. Der in Kolumbien geborene Rechtsfuß mit spanischem Pass spielte bereit in der U16- Nationalmannschaft Spaniens und in der U17-Nationalmanschaft Kolumbiens. Er schnürte zuletzt für den SV Steinbach 1920 in der Verbandsliga Hessen die Fußballschuhe. Der 28-jährige verfügt über eine entsprechende Erfahrung, die im TSG-Team gut platziert ist. Sein Vertrag gilt für die kommende Saison.

Um einen Stammplatz in der Innenverteidigung der TSG Neustrelitz kämpft ab sofort Baran Derin. Der 20-jährige Abwehrrecke wechselt vom FC Viktoria Berlin ins Neustrelitzer Parkstadion. Mit seinen stattlichen 1,89 Metern Körpergröße empfiehlt er sich insbesondere bei Standards für die Abwehrreihen. Seine Robustheit wird für ein Jahr im Parkstadion zu erleben sein.

Jean-Luca Enrico Beck gilt als Mittelfeldallrounder, der durchaus die notwendigen Impulse für ein zielorientiertes Angriffsspiel geben kann. Beck wurde 2004 in Anklam geboren und lief in der vergangenen Saison für die zweite Vertretung des Greifswalder FC in der Verbandsliga auf. Mit der TSG Neustrelitz will er den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen. Sein Vertrag gilt ebenfalls für die kommende Spielzeit in der NOFV-Oberliga Nord.