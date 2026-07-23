Oberligist TSG Neustrelitz holt Allrounder

Die TSG Neustrelitz hat mit Marouan Salah Zghal einen weiteren Spieler für den Oberligakader verpflichtet.
TSG Neustrelitz verpflichtet Allrounder
Der 21-jährige geborene Berliner wechselt aus der Berlinliga vom SD Croatia Berlin für die kommende Spielzeit zu den Residenzstädtern. Zghal agiert von Hause aus im offensiven Mittelfeld. Er spielte bereits in der U17 und U19 bei Erzgebirge Aue und entwickelte sich fußballerisch in der U19 von Rot Weiß Erfurt weiter.
„Marouan stellt sich der Herausforderung im Neustrelitzer Team und kämpft wie alle Neuzugänge um einen Stammplatz. Seine progressive Spielanlage ist vielfältig und definiert ihn durchaus als Allrounder“, wertet Oliver Bornemann, sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz den Neuzugang im Neustrelitzer Oberligateam.
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TSG Neustrelitz
Trainer: Velimir Jovanovic
Zugänge: Nicolas Jesus Delpino (SV Siedenbollentin), Bright John Essien (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Arsenios Kapamatzian-Kokarakis (AO Ilysakios), Will Anderson Siakam (TuS Makkabi Berlin), Baran Derin (FC Viktoria 1889 Berlin), Jean-Luca Beck (Greifswalder FC), Jerome Kortebusch (BFC Preussen), Marouan Zghal (S.D. Croatia Berlin)
Abgänge: Luis Inderwisch (BFC Preussen), Mike Elstner (Abschied), Nick Höfer (Auslandsstudium in den USA), Luca Müller (Auslandsstudium in den USA), Kevin Akogo (TuS Makkabi Berlin), Elias Höftmann (SV Tasmania Berlin), Thomas Franke (RSV Eintracht 1949), Nils Röth (SV Siedenbollentin), Justus Guth (SV Siedenbollentin), Kevin Akogo (TuS Makkabi Berlin), Shamil Zirarov (FC Hertha 03 Zehlendorf)