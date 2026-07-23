Oberligist TSG Neustrelitz holt Allrounder Marouan Salah Zghal wechselt aus der Berlinliga vom SD Croatia Berlin zur TSG Neustrelitz von red/pm · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSG Neustrelitz

Die TSG Neustrelitz hat mit Marouan Salah Zghal einen weiteren Spieler für den Oberligakader verpflichtet.

TSG Neustrelitz verpflichtet Allrounder



Der 21-jährige geborene Berliner wechselt aus der Berlinliga vom SD Croatia Berlin für die kommende Spielzeit zu den Residenzstädtern. Zghal agiert von Hause aus im offensiven Mittelfeld. Er spielte bereits in der U17 und U19 bei Erzgebirge Aue und entwickelte sich fußballerisch in der U19 von Rot Weiß Erfurt weiter.

„Marouan stellt sich der Herausforderung im Neustrelitzer Team und kämpft wie alle Neuzugänge um einen Stammplatz. Seine progressive Spielanlage ist vielfältig und definiert ihn durchaus als Allrounder“, wertet Oliver Bornemann, sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz den Neuzugang im Neustrelitzer Oberligateam. ---