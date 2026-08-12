Oberligist TSG Balingen: "Wir wollen es diesmal besser machen"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nach dem vom Ergebnis her verpatzten Auftakt gegen den FC 08 Villingen richtet die TSG Balingen den Blick nach vorne. Am zweiten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg steht am Samstag um 14.30 Uhr beim TSV Essingen das erste Auswärtsspiel der Saison an. Trainer Michael Schilling geht mit seiner Mannschaft hochmotiviert in die schwierige Aufgabe.

Die Enttäuschung soll in Energie umgewandelt werden

Der Start in die neue Saison ist für die TSG Balingen nicht nach Wunsch verlaufen. Vor 1211 Zuschauern musste sich der Regionalliga-Absteiger dem FC 08 Villingen mit 1:3 geschlagen geben. Nun wartet bereits die nächste Herausforderung auf die Mannschaft von Michael Schilling. Viel Zeit bleibt nicht, um auf den ersten Rückschlag zurückzublicken. Am Samstag geht es in Essingen um die ersten Punkte.

Schilling erwartet eine Reaktion

Der Trainer blickt entschlossen auf das erste Auswärtsspiel. „Wir wollen es diesmal besser machen als gegen Villingen und gehen hochmotiviert in unser erstes Auswärtsspiel“, sagt Michael Schilling gegenüber FuPa. Seine Worte zeigen, dass die Enttäuschung über den Auftakt schnell einer neuen Aufgabe gewichen ist. Die TSG will in Essingen zeigen, dass sie die Saison nicht mit zwei Niederlagen beginnen möchte.

Essingen bringt Erfahrung mit

Die Hürde beim TSV Essingen ist allerdings nicht klein. „Essingen hat eine gute und erfahrene Mannschaft, daher wissen wir, dass eine schwierige Aufgabe auf uns wartet“, sagt Michael Schilling. Der Gastgeber ist mit einem Punkt in die Saison gestartet und belegt derzeit den neunten Tabellenplatz. Das Torverhältnis des TSV steht bei 1:1.

Balingen steht noch ohne Punkt da

Die TSG Balingen rangiert nach dem ersten Spieltag auf Platz 16. Noch steht kein Punkt auf dem Konto, das Torverhältnis lautet 1:3. Vor der Mannschaft liegt damit eine Partie, in der sie den ersten Schritt aus dem unteren Tabellenbereich machen kann. Der Weg dorthin führt allerdings zu einem Gegner, den der Balinger Trainer als schwierig bezeichnet.