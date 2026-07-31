Oberligist TSG Balingen will der Favoritenrolle gerecht werden

Der Landesligist beendete die vergangene Saison in der Staffel 4 auf Rang zehn und wird gegen den höherklassigen Gegner vor allem über Einsatz, Kompaktheit und die besondere Energie eines Heimspiels kommen wollen. Für Balingen liegt genau darin die Aufgabe. Ein veränderter Kader muss nicht nur Qualität zeigen, sondern auch Seriosität. Im Pokal reicht es selten, den Klassenunterschied nur auf dem Papier zu besitzen.

Die Vorbereitung der Mannschaft von Michael Schilling lieferte unterschiedliche, insgesamt aber ordentliche Eindrücke. Zum Auftakt gab es im Benefizspiel gegen den Bezirksligisten FC Krauchenwies ein klares 8:0. Danach folgte beim Landesliga-Vizemeister SG Empfingen ein enger 3:2-Sieg, der schon mehr Widerstand bot. Das Highlight gegen den VfB Stuttgart ging erwartungsgemäß verloren, war aber sportlich ein wertvoller Blick auf Tempo, Entscheidungsdruck und defensive Anforderungen auf höchstem Niveau. Die Generalprobe gegen den SV Aasen gewann die TSG schließlich mit 5:2.

Diese Ergebnisse sind noch keine Antwort auf alle Fragen, aber sie zeigen, dass Balingen offensiv Lösungen findet. Im ersten Pflichtspiel wird nun entscheidend sein, ob die Mannschaft Kontrolle und Konsequenz über 90 Minuten verbindet. Gegen Riedlingen darf sie den Gegner nicht über Nachlässigkeiten, Standards oder Umschaltmomente ins Spiel einladen. Ein frühes Tor würde helfen, wichtiger aber ist ein stabiler Auftritt ohne unnötige Hektik.