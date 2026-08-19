Oberligist TSG Balingen: "Reutlingen gehört zu den Spitzenteams"

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Vor der anstehenden Begegnung des 3. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg richtet die TSG Balingen den Blick entschlossen nach vorne. Am Freitag um 19 Uhr empfängt der Regionalliga-Absteiger den SSV Reutlingen. Trotz eines verpatzten Saisonstarts sieht Trainer Michael Schilling eine deutliche Entwicklung in seiner Mannschaft. Vor heimischer Kulisse soll die gezeigte Steigerung nun endlich belohnt werden, um gegen den Gast aus Reutlingen den ersten Punktgewinn der Spielzeit einzufahren.

Fortschritt trotz schmerzhafter Ergebnisse

Die Anspannung im Lager der TSG Balingen ist spürbar, wenn am Freitag um 19 Uhr der Anpfiff in der Bizerba Arena ertönt. Der Absteiger aus der Regionalliga wartet in der Oberliga Baden-Württemberg nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Zähler, lässt sich davon jedoch nicht entmutigen. Trainer Michael Schilling erkennt gegenüber FuPa im Prozess der Mannschaft klare Fortschritte und bewertet die Formkurve positiv: „Eine Steigerung ist in den vergangenen Spielen klar erkennbar, auch wenn die Ergebnisse bislang noch nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Wir wissen, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln müssen, um in der Oberliga erfolgreich bestehen zu können. Dafür arbeiten wir täglich mit voller Überzeugung und großem Einsatz.“

Ein Schwergewicht als Reifeprüfung

Die Aufgabe am 3. Spieltag wird der Balinger Mannschaft jedoch alles abverlangen, denn das anstehende Heimspiel bringt ein Schwergewicht der Spielklasse. Die Rollen scheinen klar verteilt, wenn der SSV Reutlingen seine Visitenkarte abgibt. Trainer Michael Schilling zollt dem Kontrahenten gebührenden Respekt: „Mit dem SSV Reutlingen erwartet uns nun ein sehr guter Gegner in der Bizerba Arena. Reutlingen gehört zu den Spitzenteams der Liga und zählt zu den Aufstiegsaspiranten. Uns ist bewusst, welche Qualität auf uns zukommt.“

Mutige Marschroute vor heimischer Kulisse

Anstatt vor dem favorisierten Gast in Ehrfurcht zu erstarren, wählt das Balinger Trainerteam eine offensive Einstellung. Die Fehler der ersten Spiele sollen abgestellt und die eigenen Stärken konsequent ausgespielt werden. Michael Schilling gibt die Marschroute für den Freitagabend unmissverständlich vor: „Trotzdem wollen wir mutig auftreten, unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen und dem Gegner alles abverlangen. Wir werden alles investieren, um gemeinsam mit unseren Fans die ersten Punkte der Saison einzufahren.“ Die Leidenschaft und der Rückhalt der eigenen Anhänger in der Bizerba Arena sollen als Schlüssel dienen, um den Knoten endlich platzen zu lassen.

Blick auf das Tableau der Kontrahenten

Die Ausgangslage vor dieser Partie verdeutlicht die gegensätzliche Situation der beiden Teams in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg. Die TSG Balingen rangiert nach zwei absolvierten Partien mit null Punkten und einem Torverhältnis von 2:6 auf dem 17. Tabellenplatz. Der Gast SSV Reutlingen hingegen erwischte einen Auftakt nach Maß und belegt mit sechs Punkten sowie 5:2 Toren nach zwei Spielen den 3. Rang.