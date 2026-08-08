Oberligist TSG Balingen: "Die erste Halbzeit muss ich auf mich nehmen"

Das gestrige Eröffnungsspiel der Oberliga Baden-Württemberg endete für die TSG Balingen mit einer bitteren Enttäuschung. Vor 1211 Zuschauern unterlag der Absteiger aus der Regionalliga dem FC 08 Villingen mit 1:3. Nach einer zu passiven ersten Halbzeit kämpfte sich das Team von Trainer Michael Schilling im zweiten Durchgang heran, verpasste jedoch den Ausgleich. Nun richtet sich der Blick auf das kommende Auswärtsspiel beim TSV Essingen.
Verpatzter Saisonstart
Der Auftakt in die neue Spielzeit der Oberliga Baden-Württemberg hielt für die TSG Balingen einen Dämpfer bereit. Das gestrige Spiel vor 1211 Zuschauern verlangte dem Absteiger aus der Regionalliga emotional viel ab, da die Mannschaft den erhofften Heimerfolg verpasste und sich dem FC 08 Villingen mit 1:3 geschlagen geben musste.
Rückstand durch Unkonzentriertheiten vor der Pause
In den ersten 45 Minuten agierte die Heimmannschaft nicht griffig genug. Die Gäste, die von Trainer Matthias Uhing betreut werden, nutzten die Balinger Passivität konsequent aus. In der 37. Minute erzielte Dominik Emminger das 0:1 für Villingen. Nur wenig später legte Gian-Luca Feißt nach und erhöhte in der 41. Minute auf 0:2. Balingens Trainer Michael Schilling nahm die Schuld für den ersten Durchgang auf sich und sagt gegenüber FuPa: „Die erste Halbzeit muss ich auf mich nehmen, da wir in unserer Ausrichtung zu passiv waren und dadurch auch durch individuelle Fehler in Rückstand geraten sind.“
Leistungssteigerung und der Hoffnungsschimmer
Nach dem Seitenwechsel zeigte Balingen jedoch eine deutliche Reaktion und kämpfte sich in die Begegnung zurück. Die Mannschaft belohnte sich für den betriebenen Aufwand in der 72. Minute, als Jonas Brändle den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Der Trainer zeigte sich mit der Steigerung zufrieden: „In der zweiten Halbzeit hat es die Mannschaft dann sehr gut gemacht. Wir waren dem 2:2 durchaus nahe.“
Die Entscheidung in der Nachspielzeit
Die Hoffnungen auf den Ausgleich wurden jedoch in den verbleibenden Minuten zunichte gemacht. In der Nachspielzeit machte Luis Seemann mit seinem Tor zum 1:3 in der 90.+1 Minute alles klar und besiegelte die Balinger Heimniederlage. Michael Schilling ordnete das Gesamtergebnis realistisch ein: „Aufgrund der ersten Halbzeit geht die Niederlage aber insgesamt verdient in Ordnung.“
Fokus auf das Auswärtsspiel in Essingen
Nach diesem verpatzten Start richtet sich der Blick bei Balingen nach vorne. Am 2. Spieltag bietet sich die Chance zur Wiedergutmachung. Am Samstag, den 15.08.2026, gastiert die TSG Balingen um 14:30 Uhr beim TSV Essingen.