Oberligist TSG Balingen: "Die erste Halbzeit muss ich auf mich nehmen"

Der Auftakt in die neue Spielzeit der Oberliga Baden-Württemberg hielt für die TSG Balingen einen Dämpfer bereit. Das gestrige Spiel vor 1211 Zuschauern verlangte dem Absteiger aus der Regionalliga emotional viel ab, da die Mannschaft den erhofften Heimerfolg verpasste und sich dem FC 08 Villingen mit 1:3 geschlagen geben musste.

Rückstand durch Unkonzentriertheiten vor der Pause

In den ersten 45 Minuten agierte die Heimmannschaft nicht griffig genug. Die Gäste, die von Trainer Matthias Uhing betreut werden, nutzten die Balinger Passivität konsequent aus. In der 37. Minute erzielte Dominik Emminger das 0:1 für Villingen. Nur wenig später legte Gian-Luca Feißt nach und erhöhte in der 41. Minute auf 0:2. Balingens Trainer Michael Schilling nahm die Schuld für den ersten Durchgang auf sich und sagt gegenüber FuPa: „Die erste Halbzeit muss ich auf mich nehmen, da wir in unserer Ausrichtung zu passiv waren und dadurch auch durch individuelle Fehler in Rückstand geraten sind.“

Leistungssteigerung und der Hoffnungsschimmer

Nach dem Seitenwechsel zeigte Balingen jedoch eine deutliche Reaktion und kämpfte sich in die Begegnung zurück. Die Mannschaft belohnte sich für den betriebenen Aufwand in der 72. Minute, als Jonas Brändle den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Der Trainer zeigte sich mit der Steigerung zufrieden: „In der zweiten Halbzeit hat es die Mannschaft dann sehr gut gemacht. Wir waren dem 2:2 durchaus nahe.“

Die Entscheidung in der Nachspielzeit

Die Hoffnungen auf den Ausgleich wurden jedoch in den verbleibenden Minuten zunichte gemacht. In der Nachspielzeit machte Luis Seemann mit seinem Tor zum 1:3 in der 90.+1 Minute alles klar und besiegelte die Balinger Heimniederlage. Michael Schilling ordnete das Gesamtergebnis realistisch ein: „Aufgrund der ersten Halbzeit geht die Niederlage aber insgesamt verdient in Ordnung.“