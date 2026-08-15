Oberligist TSG Balingen: "Das Spiel verlief maximal unglücklich"

Der Saisonauftakt der TSG Balingen in der Oberliga Baden-Württemberg ist am 2. Spieltag endgültig missglückt. Bei der Auswärtsaufgabe gegen den TSV Essingen musste sich der Regionalliga-Absteiger trotz deutlicher Formsteigerung und zahlreicher Möglichkeiten mit 1:3 geschlagen geben. Aluminiumtreffer und vergebene Chancen verhinderten die Wende, während die Gastgeber ihre Gelegenheiten eiskalt nutzten. Balingen bleibt damit im Tabellenkeller hängen und steht vor dem richtungsweisenden Duell gegen den SSV Reutlingen unter Zugzwang.
Hoffnungsvoller Beginn ohne die verdiente Belohnung
Mit der festen Absicht, den vom Ergebnis her verpatzten Auftakt vergessen zu machen, präsentierte sich die TSG Balingen beim TSV Essingen. Balingens Trainer Michael Schilling sah zu Beginn eine stark verbesserte Mannschaft. Das Team erarbeitete sich eine Feldüberlegenheit und drängte auf den Führungstreffer. Michael Schilling analysierte diesen ersten Spielabschnitt nach dem Abpfiff gegenüber FuPa so: „Das Spiel verlief maximal unglücklich, war aber eine Steigerung zum Spiel gegen Villingen. Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten einige gute Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten.“ Die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse sollte sich im weiteren Verlauf der Begegnung bitter rächen.
Rückschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff
Mitten in die Balinger Drangphase hinein folgte die kalte Dusche. Der TSV Essingen nutzte einen ruhenden Ball, um den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. In der 42. Minute traf Niklas Groiß nach einer Standardsituation zum 1:0 für die Gastgeber. Michael Schilling räumte die Entstehung ein: „Dann geraten wir durch einen Standard in Rückstand.“ Dieser Gegentreffer traf die Balinger bis ins Mark, da man bis zu diesem Zeitpunkt den Ton angegeben hatte.
Pech an Pfosten und Latte im zweiten Durchgang
Nach dem Seitenwechsel drängte die Balinger Elf mit aller Macht auf den Ausgleich, sah sich jedoch von Fortuna komplett verlassen. Das Aluminium stand einem Torerfolg mehrfach im Weg. In der 57. Minute baute Erman Kilic die Essinger Führung auf 2:0 aus, was den Balinger Tatendrang jedoch nicht bremste. Trainer Michael Schilling trauerte den vergebenen Gelegenheiten nach: „Nach der Pause kamen noch Pfosten und Latte dazu, die leider ebenfalls nicht zu Toren führten.“ In der 64. Minute keimte noch einmal Hoffnung im Balinger Lager auf, als Simon Klostermann auf 2:1 verkürzte.
Späte Entscheidung besiegelt die Auswärtspleite
Trotz aller Angriffsbemühungen glückte die erhoffte Wende nicht mehr. Stattdessen nutzten die Hausherren eine der sich bietenden Lücken in der Balinger Hintermannschaft, um den Sack endgültig zuzumachen. In der 81. Minute erzielte Dominik Gebel den Treffer zum 3:1-Endstand. Michael Schilling sparte nach dem Schlusspfiff nicht mit kritischen Tönen über das Abwehrverhalten: „Die beiden Gegentore bekommen wir dann zu einfach.“ Am Ende stand der Absteiger aus der Regionalliga erneut ohne Zählbares da.
Die Tabellensituation in der Oberliga Baden-Württemberg
Der Blick auf das Tableau nach dem 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ist aus Balinger Sicht ernüchternd. Die TSG Balingen belegt ohne Punkt und mit 2:6 Toren den 17. Tabellenplatz.
Volle Konzentration auf den Kracher gegen Reutlingen
Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt den Balingern nicht, denn am kommenden 3. Spieltag wartet eine große Herausforderung. Am Freitag, den 21.08.2026, empfängt die TSG Balingen um 19:00 Uhr den SSV Reutlingen zum Derby. Trainer Michael Schilling gibt direkt die Marschroute für die Trainingswoche vor: „Jetzt gilt es, weiter hart zu arbeiten und uns bestmöglich auf Reutlingen vorzubereiten.“ Die TSG ist gewillt, die positiven Ansätze aus dem Essingen-Spiel mit der nötigen Konsequenz in der Defensive zu verbinden, um im dritten Anlauf die ersten Punkte der Saison einzufahren.