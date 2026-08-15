Oberligist TSG Balingen: "Das Spiel verlief maximal unglücklich"

Mit der festen Absicht, den vom Ergebnis her verpatzten Auftakt vergessen zu machen, präsentierte sich die TSG Balingen beim TSV Essingen. Balingens Trainer Michael Schilling sah zu Beginn eine stark verbesserte Mannschaft. Das Team erarbeitete sich eine Feldüberlegenheit und drängte auf den Führungstreffer. Michael Schilling analysierte diesen ersten Spielabschnitt nach dem Abpfiff gegenüber FuPa so: „Das Spiel verlief maximal unglücklich, war aber eine Steigerung zum Spiel gegen Villingen. Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten einige gute Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten.“ Die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse sollte sich im weiteren Verlauf der Begegnung bitter rächen.

Mitten in die Balinger Drangphase hinein folgte die kalte Dusche. Der TSV Essingen nutzte einen ruhenden Ball, um den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. In der 42. Minute traf Niklas Groiß nach einer Standardsituation zum 1:0 für die Gastgeber. Michael Schilling räumte die Entstehung ein: „Dann geraten wir durch einen Standard in Rückstand.“ Dieser Gegentreffer traf die Balinger bis ins Mark, da man bis zu diesem Zeitpunkt den Ton angegeben hatte.

Pech an Pfosten und Latte im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel drängte die Balinger Elf mit aller Macht auf den Ausgleich, sah sich jedoch von Fortuna komplett verlassen. Das Aluminium stand einem Torerfolg mehrfach im Weg. In der 57. Minute baute Erman Kilic die Essinger Führung auf 2:0 aus, was den Balinger Tatendrang jedoch nicht bremste. Trainer Michael Schilling trauerte den vergebenen Gelegenheiten nach: „Nach der Pause kamen noch Pfosten und Latte dazu, die leider ebenfalls nicht zu Toren führten.“ In der 64. Minute keimte noch einmal Hoffnung im Balinger Lager auf, als Simon Klostermann auf 2:1 verkürzte.

Späte Entscheidung besiegelt die Auswärtspleite

Trotz aller Angriffsbemühungen glückte die erhoffte Wende nicht mehr. Stattdessen nutzten die Hausherren eine der sich bietenden Lücken in der Balinger Hintermannschaft, um den Sack endgültig zuzumachen. In der 81. Minute erzielte Dominik Gebel den Treffer zum 3:1-Endstand. Michael Schilling sparte nach dem Schlusspfiff nicht mit kritischen Tönen über das Abwehrverhalten: „Die beiden Gegentore bekommen wir dann zu einfach.“ Am Ende stand der Absteiger aus der Regionalliga erneut ohne Zählbares da.

Die Tabellensituation in der Oberliga Baden-Württemberg

Der Blick auf das Tableau nach dem 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ist aus Balinger Sicht ernüchternd. Die TSG Balingen belegt ohne Punkt und mit 2:6 Toren den 17. Tabellenplatz.