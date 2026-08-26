Oberligist TSG Balingen: "Aktuell stimmen die Ergebnisse noch nicht"

Die Stimmung bei der TSG Balingen vor der Begegnung in der Oberliga Baden-Württemberg ist von einer Mischung aus Enttäuschung über den bisherigen Ertrag und Glauben an die eigene Leistungsfähigkeit geprägt. Das 1:2 im jüngsten Heimspiel gegen den SSV Reutlingen hinterließ vor 1575 Zuschauern spürbare Spuren. Nach der Balinger Führung durch Ivo Colic in der 15. Minute kippte die Partie erst in der Schlussphase. Konstantinos Markopoulos glich in der 89. Minute per Handelfmeter aus, ehe ein Eigentor von Ferdinand Schmidt in der Nachspielzeit (90.+5) die Niederlage besiegelte. Dennoch zieht der Trainer die Zuversicht aus dieser Leistung für das anstehende Auswärtsspiel.

Die klare Marschroute von Trainer Michael Schilling

Vor dem Duell am 4. Spieltag gibt Balingens Trainer Michael Schilling die Richtung für die anstehende Aufgabe vor. Die Niederlage gegen Reutlingen wurde aufgearbeitet, nun zählt nur der Blick nach vorne. Michael Schilling betont gegenüber FuPa: „Aktuell stimmen die Ergebnisse noch nicht, aber das Spiel gegen Reutlingen gibt uns trotz der bitteren Niederlage Hoffnung.“

Mit dieser Haltung soll die Mannschaft in die Partie am Sonntag, den 30.08.2026, um 14: Uhr gehen. Der Coach fordert eine entschlossene Einstellung von seinen Spielern: „Wir wollen und müssen am Samstag wieder mit viel Energie und Siegeswillen auf den Platz gehen, um gegen eine gute Mannschaft von Türkspor Neckarsulm die ersten Punkte einzufahren.“

Die Ausgangslage im Klassement

Ein Blick auf die Tabellensituation verdeutlicht den Druck, der vor dieser Auswärtspartie auf den Balingern lastet. Die TSG Balingen rangiert nach drei absolvierten Spielen ohne Punktgewinn und mit 3:8 Toren auf dem 17. Tabellenplatz. Der Gastgeber Türkspor Neckarsulm steht nach drei Partien mit drei Zählern und 3:5 Toren auf dem 12. Rang. Der jüngste Balinger Kontrahent, der SSV Reutlingen, nimmt derweil mit drei Siegen aus drei Spielen, neun Punkten und 7:3 Toren den 3. Tabellenplatz ein. Für Balingen geht es darum, beim Rangzwölften den Bock umzustoßen und den Anschluss herzustellen.